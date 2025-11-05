Украинцы не выдерживают: количество жалоб на действия ТЦК шокирует

Скандалы из ТЦК в Украине не утихают. Известны случаи, когда при оповещении работники ТЦК применяют силу. Об этом сообщают и народные депутаты. Это подтверждает и статистика Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Омбудсман Дмитрий Лубинец в 2025 году получил почти 5 тыс. обращений по поводу деятельности, пишет издание "Украинская правда".

"В течение января — октября 2025 года омбудсман Дмитрий Лубинец получил от украинцев почти 5 тысяч обращений по поводу нарушения их прав сотрудниками ТЦК и СП во время мобилизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, с 1 января по 29 октября 2025 года было получено почти 5 тысяч обращений по поводу нарушений сотрудниками ТЦК и СП прав военнообязанных во время мобилизации.

При этом в 2024 году в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человек поступило более 3,4 тыс. жалоб на действия ТЦК. В 2023 году омбудсман получил более 500 обращений, а в 2022-м – всего 18.

За первые 5 месяцев 2025 года, как пишет издание, уполномоченный Верховной Рады по правам человека получил более 1,6 тыс. жалоб на действия ТЦК и СП во время мобилизации от военнообязанных и членов их семей.

