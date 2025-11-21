“Українці годинами без світла, а електрику продають за кордон”: що відомо

Рубрики
Українці годинами залишаються без електропостачання — сумарно за добу світло відключають на 14-16 годин. Українці припускають, що у час тривалих обмежень електроенергію продають за кордон. У Міністерстві енергетики України пояснили ситуацію.
Блекаут. Фото портал "Коментарі"
У міністерстві зазначили, що останніми днями отримують багато запитань про те, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни.
У міністерстві пояснили, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання — відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.
У Міненерго зазначили, що кожен українець може пересвідчитися, що Україна не продає електроенергію.
При цьому уточнили, що українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки
