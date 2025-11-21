logo_ukra

Суспільство права людини "Українці годинами без світла, а електрику продають за кордон": що відомо
"Українці годинами без світла, а електрику продають за кордон": що відомо

Експорт електроенергії: чи продає Україна “світло” за кордон в умовах масових відключень

21 листопада 2025, 17:23
Кречмаровская Наталия

Українці годинами залишаються без електропостачання — сумарно за добу світло відключають на 14-16 годин. Українці припускають, що у час тривалих обмежень електроенергію продають за кордон. У Міністерстві енергетики України пояснили ситуацію.

“Українці годинами без світла, а електрику продають за кордон”: що відомо

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

У міністерстві зазначили, що останніми днями отримують багато запитань про те, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни. 

“Якщо коротко: ні, це не правда. Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання”, — відповіли в Міненерго. 

У міністерстві пояснили, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання — відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

У Міненерго зазначили, що кожен українець може пересвідчитися, що Україна не продає електроенергію.

“На сторінці НЕК “Укренерго” можна побачити, що комерційний експорт української  електроенергії до сусідніх держав зараз не здійснюється”, — зазначили в міністерстві.

При цьому уточнили, що українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки

“Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон — стільки одразу ж повертається в Україну”, — резюмували в Міненерго.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як у Раді пояснили тривалі відключення світла. 

