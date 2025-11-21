logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини У Раді пояснили, чому українці годинами залишаються без світла
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді пояснили, чому українці годинами залишаються без світла

Народний депутат Кучеренко розповів, чому в Україні впроваджують тривалі обмеження електропостачання

21 листопада 2025, 12:51
Обмеження електропостачання в Україні все триваліші — українці годинами залишаються без світла. У Раді пояснили причини. 

У Раді пояснили, чому українці годинами залишаються без світла

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що головна причина — не недостатність генерації, а пошкоджені трансформатори на підстанціях “Укренерго”.

“Ураження переважно від касетних зарядів, які туди доставляють ракети — вибух в повітрі на висоті 100 м і розліт великої кількості малих металевих кульок. Безумовно бетонні укриття мали б захистити від цього — там де їх своєчасно побудували звісно. Але їх побудували не в тій кількості та далеко не в ті терміни, що було заплановано”, — зазначив політик. 

За його словами, причини дві: 

  • Банальна корупція на завищених кошторисах — переважною більшістю на обʼєктах Агенції.

  • Банальна управлінська непрофесійність в самій організації процесу та в першу чергу відсутності контролю  за будівництвом.

“Тут відповідальність керівництва Укренерго очевидна. Якщо говорити простою мовою — самозакоханість та піар на конференціях та “форбсах” не лишили часу на повсякденну кропітку роботу. Те що корупціонери, які наживалися навколо “Енергоатому”, “Нафтогазу”, “Укренерго”, “Укргідроенерго” тощо мають бути покарані — сумнівів не може бути! Це завдання правоохоронців — займатися не політикою, а розслідуванням”, — наголосив політик.

За його словами, в Україні вистачає електроенергії в генерації, але мережі не можуть її передати та розподілити рівномірно. Тож, як пояснив народний депутат, доводиться обмежувати потужність АЕС і навіть інколи експортувати, щоб їх не зупинити.

“Ще раз повторюю — ми без світла не через укриття на АЕС, ми без світла через їх відсутність в належній кількості на обʼєктах Укренерго. Цей суцільний хаос в управлінні було спричинено недбалими так званими “реформами” та непрофесіоналізмом певних посадових осіб”, — підкреслив політик.

Народний депутат підкреслив, що енергетика воєнного стану не може жити за законами мирного часу. Про це, за його словами, неодноразово говорили як урядовцям, так і депутатам. Відповідати за таку ситуацію, за словами нардепа, мають депутати та голова профільного комітету ВР, а за дії уряду — ті депутати, які за нього проголосували, і в першу чергу це “монокоаліція”.

“Без розуміння власної повної відповідальності сформувати повноцінний уряд буде неможливо. Уряд з урядовців, які здатні працювати та будуть працювати, а не займатися нескінченним самопіаром та селфі на нікчемних “конференціях” та “круглих столах” разом з пустими інтервʼю в “форбсах”, — резюмував Кучеренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді озвучили жахливий сценарій для України.




Джерело: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid02iPZU33vMJvv2pB3akZfeDL8FBAjZxuHnnjvvijXmrY9CuBSDf3GcudPX19mb97PFl
