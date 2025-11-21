В Раде объяснили, почему украинцы часами остаются без света

Ограничения электроснабжения в Украине все продолжительнее – украинцы часами остаются без света. В Раде объяснили причины.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что главная причина – не недостаточность генерации, а поврежденные трансформаторы на подстанциях "Укрэнерго".

"Поражение преимущественно от кассетных зарядов, которые туда доставляют ракеты — взрыв в воздухе на высоте 100 м и разлет большого количества малых металлических шаров. Безусловно, бетонные укрытия должны были защитить от этого — там, где их своевременно построили конечно. Но их построили не в том количестве и далеко не в те сроки, которые были запланированы”, — отметил политик.

По его словам, причины две:

Банальная коррупция на завышенных сметах — подавляющее большинство на объектах Агентства.

Банальная управленческая непрофессионализм в самой организации процесса и в первую очередь отсутствия контроля за строительством.

"Здесь ответственность руководства Укрэнерго очевидна. Если говорить простым языком — самовлюбленность и пиар на конференциях и "форбсах" не оставили времени на повседневную кропотливую работу. То, что коррупционеры, которые наживались вокруг "Энергоатома", "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и т.д. должны быть наказаны — сомнений не может быть! Эта задача правоохранителей – заниматься не политикой, а расследованием”, — подчеркнул политик.

По его словам, в Украине хватает электроэнергии у генерации, но сети не могут ее передать и распределить равномерно. Так, как объяснил народный депутат, приходится ограничивать мощность АЭС и иногда экспортировать, чтобы их не остановить.

"Еще раз повторяю — мы без света не из-за укрытия на АЭС, мы без света из-за их отсутствия в надлежащем количестве на объектах Укрэнерго. Этот сплошной хаос в управлении был вызван нерадивыми так называемыми "реформами" и непрофессионализмом определенных должностных лиц", — подчеркнул политик.

Народный депутат подчеркнул, что энергетика военного положения не может жить по законам мирного времени. Об этом, по его словам, не раз говорили как чиновникам, так и депутатам. Отвечать за такую ситуацию, по словам нардепа, должны депутаты и глава профильного комитета ВР, а за действия правительства — депутаты, которые за него проголосовали, и в первую очередь это "монокоалиция".

"Без понимания собственной полной ответственности сформировать полноценное правительство будет невозможно. Правительство из чиновников, которые способны работать и будут работать, а не заниматься бесконечным самопиаром и селфи на никчемных "конференциях" и "круглых столах" вместе с пустыми интервью в "форбсах", — резюмировал Кучер.

