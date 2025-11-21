"Украинцы часами без света, а электричество продают за границу": что известно

Украинцы часами остаются без электроснабжения – суммарно за сутки свет отключают на 14-16 часов. Украинцы предполагают, что во время длительных ограничений электроэнергию продают за границу. В Министерстве энергетики Украины объяснили ситуацию.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

В министерстве отметили, что в последние дни получают много вопросов о том, действительно ли Украина сейчас экспортирует электроэнергию в европейские страны.

"Если коротко: нет, это не правда. Выработанная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления", — сказали в Минэнерго.

В министерстве пояснили, что в результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак. Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

В Минэнерго отметили, что каждый украинец может убедиться в том, что Украина не продает электроэнергию.

"На странице НЭК "Укрэнерго" можно увидеть, что коммерческий экспорт украинской электроэнергии в соседние государства сейчас не осуществляется", — отметили в министерстве.

При этом уточнили, что украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинский, молдавский, румынский, венгерский, словацкий и польский), между ними существуют технические перетоки

"Некоторые, ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема. Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу в Минэнерго.

