"Украинцы часами без света, а электричество продают за границу": что известно

Кречмаровская Наталия
Украинцы часами остаются без электроснабжения – суммарно за сутки свет отключают на 14-16 часов. Украинцы предполагают, что во время длительных ограничений электроэнергию продают за границу. В Министерстве энергетики Украины объяснили ситуацию.
Блэкаут. Фото портал "Комментарии"
В министерстве отметили, что в последние дни получают много вопросов о том, действительно ли Украина сейчас экспортирует электроэнергию в европейские страны.
В министерстве пояснили, что в результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак. Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.
В Минэнерго отметили, что каждый украинец может убедиться в том, что Украина не продает электроэнергию.
При этом уточнили, что украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинский, молдавский, румынский, венгерский, словацкий и польский), между ними существуют технические перетоки
