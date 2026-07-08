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У ТЦК є велика спокуса: в Раді розповіли про зміни в мобілізації

Народний депутат Горбенко пояснив, чому військовим ТЦК потрібно платити більшу зарплату

8 липня 2026, 23:34
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Кречмаровская Наталия

У Міністерстві оборони України ще розробляють реформу системи мобілізації. Вона має включати і певні зміни щодо ТЦК. Поки ширяться припущення та прогнози, якими будуть нові умови. 

У ТЦК є велика спокуса: в Раді розповіли про зміни в мобілізації

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що потрібно змінити. За його словами, потрібно проводити ротації військових ТЦК та раз на пів року поліграф. 

“Треба збільшувати також грошове забезпечення цих людей. Адже їм гроші ж не з неба падають — це гроші людей, яких зловили. І є спокуса. Тут повинні працювати разом ТЦК, служба безпеки, ДБР і, можливо, вже створена військова поліція — такий собі мегаорган чи підрозділ, щоб запобігати ганебним випадкам корупції”, — пояснив народний депутат. 

Він нагадав, як під час обшуків у військових, які працюють у терцентрах, знаходять у тумбочках багато коштів.

“Дуже багато ідей, пропозицій, але я думаю, що це повинно першочергово бути узгоджено на рівні Міноборони та Генштабу. Зміни по-іншому не будуть працювати. Міноборони може надалі створити державну політику і провести реформу ТЦК”, — зазначив політик. 

Народний депутат підсумував, що зміни можуть впровадити Генштаб, Сухопутні війська, головком Сирський та Верховний головком. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, на думку нардепа Горбенка, має шукати ухилянтів. Постійно наголошують, що військові територіальних центрів комплектації не мають права затримувати, бусифікувати цивільних людей, пояснив політик. 

Нардеп зауважив, що зараз Нацполіція і ТЦК працюють разом — патрульна поліція зупиняє та перевіряє документи, потім передає до ТЦК. Однак, за його словами, представники ТЦК не повинні ходити по вулиці.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ffkKSWdmlms&t=1428s
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