У ТЦК є велика спокуса: в Раді розповіли про зміни в мобілізації

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Кречмаровская Наталия
У Міністерстві оборони України ще розробляють реформу системи мобілізації. Вона має включати і певні зміни щодо ТЦК. Поки ширяться припущення та прогнози, якими будуть нові умови.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що потрібно змінити. За його словами, потрібно проводити ротації військових ТЦК та раз на пів року поліграф.
Він нагадав, як під час обшуків у військових, які працюють у терцентрах, знаходять у тумбочках багато коштів.
Народний депутат підсумував, що зміни можуть впровадити Генштаб, Сухопутні війська, головком Сирський та Верховний головком.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, на думку нардепа Горбенка, має шукати ухилянтів. Постійно наголошують, що військові територіальних центрів комплектації не мають права затримувати, бусифікувати цивільних людей, пояснив політик.
Нардеп зауважив, що зараз Нацполіція і ТЦК працюють разом — патрульна поліція зупиняє та перевіряє документи, потім передає до ТЦК. Однак, за його словами, представники ТЦК не повинні ходити по вулиці.