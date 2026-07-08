В Министерстве обороны Украины еще разрабатывается реформа системы мобилизации. Она должна включать и определенные изменения в ТЦК. Пока ходят предположения и прогнозы, какими будут новые условия.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что нужно изменить. По его словам, нужно проводить ротации военных ТЦК и раз в полгода полиграф.

"Нужно увеличивать также денежное обеспечение этих людей. Ведь им деньги же не с неба падают — это деньги людей, которых поймали. И есть соблазн. Здесь должны работать вместе ТЦК, служба безопасности, ГБР и, возможно, уже создана военная полиция — некий мегаорган или подразделение, чтобы предотвращать позорные случаи коррупции", — пояснил народ.

Он напомнил, как во время обысков у военных, работающих в терцентрах, в тумбочках находят много средств.

"Очень много идей, предложений, но я думаю, что это должно быть в первую очередь согласовано на уровне Минобороны и Генштаба. Изменения по-другому не будут работать. Минобороны может в дальнейшем создать государственную политику и провести реформу ТЦК", — отметил политик.

Народный депутат подытожил, что изменения могут внедрить Генштаб, Сухопутные войска, главком Сырский и Верховный главком.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению нардепа Горбенко, должен искать уклонистов. Постоянно подчеркивают, что военные территориальных центров комплектации не имеют права задерживать, бусифицировать гражданских людей, пояснил политик.

Нардеп отметил, что сейчас Нацполиция и ТЦК работают вместе – патрульная полиция останавливает и проверяет документы, затем передает в ТЦК. Однако, по его словам, представители ТЦК не должны ходить по улице.



