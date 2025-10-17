У Раді визнали катастрофічні проблеми: захист критичної інфраструктури провалений

Рубрики
Росія завдає масованих ударів по критичній інфраструктурі України. І попри заяви, які звучали раніше, що побудовані надійні укриття, енергооб'єкти виявилися незахищеними. Проблеми визнали і у Верховній Раді.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що проєкт “захист критичної інфраструктури” — провалено. Вона повідомила, що Рахункова палата провела аудит реалізації експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору у 2023-2024 роках.
За результатами перевірки виявили, що уряд виділив 35,9 млрд грн, але:
надійшло лише 29,97 млрд (83%),
використано — 18,71 млрд (52% від плану).
За її словами, вийшло і без контролю, і без результату:
готовність захисних споруд від дронів — менш ніж три чверті від запланованого;
фортифікаційних споруд протиракетного захисту — менш ніж на чверть. Більшість об’єктів — недобудовані.
У результаті аудиту було виявлено:
завищення вартості робіт і матеріалів;
недостовірний облік боргів;
невикористану міжнародну допомогу, яку просто повернули на склад.
Тепер, за словами Южаніної, уряд взявся за новий експеримент — затвердив новий аналогічний проєкт (постанова №142 від 7.02.2025). Але, як підкреслила нардепка, факти свідчать:
об’єкти паливно-енергетичного сектору і далі вразливі,
блекаути тривають,
а “експериментальні” підходи дають нульовий результат.
