logo_ukra

BTC/USD

106022

ETH/USD

3797.91

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини У Раді визнали катастрофічні проблеми: захист критичної інфраструктури провалений
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді визнали катастрофічні проблеми: захист критичної інфраструктури провалений

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, які порушення викрили при перевірці реалізації експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору

17 жовтня 2025, 17:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія завдає масованих ударів по критичній інфраструктурі України. І попри заяви, які звучали раніше, що побудовані надійні укриття, енергооб'єкти виявилися незахищеними. Проблеми визнали і у Верховній Раді. 

У Раді визнали катастрофічні проблеми: захист критичної інфраструктури провалений

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що проєкт “захист критичної інфраструктури” — провалено. Вона повідомила, що Рахункова палата провела аудит реалізації експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору у 2023-2024 роках.

За результатами перевірки виявили, що уряд виділив 35,9 млрд грн, але:

  • надійшло лише 29,97 млрд (83%),

  • використано — 18,71 млрд (52% від плану).

“Координатором і Виконавцем стало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення), яке не має профільного досвіду у сфері енергетичної безпеки. Проєкт реалізовувався за СПРОЩЕНОЮ схемою “проєктуй — будуй” без чіткого законодавчого врегулювання. Закупівлі — через прямі договори, без відкритих торгів”, — повідомила нардепка. 

За її словами, вийшло і без контролю, і без результату: 

  • готовність захисних споруд від дронів — менш ніж три чверті від запланованого;

  • фортифікаційних споруд протиракетного захисту — менш ніж на чверть. Більшість об’єктів — недобудовані.

У результаті аудиту було виявлено:

  • завищення вартості робіт і матеріалів;

  • недостовірний облік боргів;

  • невикористану міжнародну допомогу, яку просто повернули на склад.

Тепер, за словами Южаніної, уряд взявся за новий експеримент — затвердив новий аналогічний проєкт (постанова №142 від 7.02.2025). Але, як підкреслила нардепка, факти свідчать:

  • об’єкти паливно-енергетичного сектору і далі вразливі,

  • блекаути тривають,

  • а “експериментальні” підходи дають нульовий результат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні провалили підготовку до опалювального сезону. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/3874
Теги:

Новини

Всі новини