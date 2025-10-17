У Раді визнали катастрофічні проблеми: захист критичної інфраструктури провалений

Росія завдає масованих ударів по критичній інфраструктурі України. І попри заяви, які звучали раніше, що побудовані надійні укриття, енергооб'єкти виявилися незахищеними. Проблеми визнали і у Верховній Раді.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що проєкт “захист критичної інфраструктури” — провалено. Вона повідомила, що Рахункова палата провела аудит реалізації експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору у 2023-2024 роках.

За результатами перевірки виявили, що уряд виділив 35,9 млрд грн, але:

надійшло лише 29,97 млрд (83%),

використано — 18,71 млрд (52% від плану).

“Координатором і Виконавцем стало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення), яке не має профільного досвіду у сфері енергетичної безпеки. Проєкт реалізовувався за СПРОЩЕНОЮ схемою “проєктуй — будуй” без чіткого законодавчого врегулювання. Закупівлі — через прямі договори, без відкритих торгів”, — повідомила нардепка.

За її словами, вийшло і без контролю, і без результату:

готовність захисних споруд від дронів — менш ніж три чверті від запланованого;

фортифікаційних споруд протиракетного захисту — менш ніж на чверть. Більшість об’єктів — недобудовані.

У результаті аудиту було виявлено:

завищення вартості робіт і матеріалів;

недостовірний облік боргів;

невикористану міжнародну допомогу, яку просто повернули на склад.

Тепер, за словами Южаніної, уряд взявся за новий експеримент — затвердив новий аналогічний проєкт (постанова №142 від 7.02.2025). Але, як підкреслила нардепка, факти свідчать:

об’єкти паливно-енергетичного сектору і далі вразливі,

блекаути тривають,

а “експериментальні” підходи дають нульовий результат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні провалили підготовку до опалювального сезону.



