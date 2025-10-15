Підготовку до опалювального сезону провалили: шокуючі подробиці

До наступного опалювального сезону в Україні готуються щороку — щойно завершується попередній. Ближче до початку осені традиційно звітують, що підготовка проходить успішно і запевняють, що всі роботи будуть завершені вчасно. Однак щоразу взимку виникають аварійні ситуації.

Опалення. Ілюстративне фото

Голова ГО “Спілка споживачів комунальних послуг” Олег Попенко розповів, що при перевірці на ТКЕ виявили порушення більше ніж на 40% об'єктах. Експерт навів дані Державної інспекції енергетичного нагляду. Інспекція перед початком опалювального сезону провела попередні огляди 3 495 енергетичних об'єктів, зокрема 875 джерел теплової енергії, 439 теплових пунктів із приєднаними мережами та 2181 систему теплоспоживання, серед яких об'єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи, дитячі садки.

Зазначається, що за результатами моніторингів виявлено низку порушення вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Станом на початок жовтня усунуто вже понад 60% від загальної кількості виявлених порушень, а роботи з приведення об’єктів у належний стан тривають.

“І це ще ніхто ж не перевіряв об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. А там же ж.. готовність відсотків на 20-30 не більше”, — підсумував Попенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада та експерти прогнозують складну зиму — Росія вже почала атакувати газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказують на недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях шукають гроші на укриття першого рівня.