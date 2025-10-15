logo

BTC/USD

110783

ETH/USD

3982.29

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Подготовку к отопительному сезону провалили: шокирующие подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Подготовку к отопительному сезону провалили: шокирующие подробности

Глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Попенко рассказал о некачественной подготовке к отопительному сезону

15 октября 2025, 18:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

К следующему отопительному сезону в Украине готовятся каждый год — как только завершается предыдущий. Ближе к началу осени традиционно отчитываются, что подготовка проходит успешно и уверяют, что все работы будут завершены вовремя. Однако каждый раз зимой возникают аварийные ситуации.

Подготовку к отопительному сезону провалили: шокирующие подробности

Отопление. Иллюстративное фото

Глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, что при проверке на ТКЭ выявили нарушения более чем на 40% объектах. Эксперт привел данные Государственной инспекции по энергетическому надзору. Инспекция перед началом отопительного сезона провела предварительные осмотры 3495 энергетических объектов, в том числе 875 источников тепловой энергии, 439 тепловых пунктов с присоединенными сетями и 2181 систему теплопотребления, среди которых объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы, детские сады.

Отмечается, что по результатам мониторингов выявлен ряд нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения. По состоянию на начало октября уже устранено более 60% от общего количества выявленных нарушений, а работы по приведению объектов в надлежащее состояние продолжаются.

"И это еще никто же не проверял объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома. А там же готовность процентов на 20-30 не больше", — подытожил Попенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты прогнозируют сложную зиму — Россия уже начала атаковать газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки – не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытие первого уровня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid02njbafCHbV29qUVbRKQbAcBYYiPp5MrwDFMdqZgqscg74DD7eY2LnkiHN1AE2dnNfl
Теги:

Новости

Все новости