Подготовку к отопительному сезону провалили: шокирующие подробности

К следующему отопительному сезону в Украине готовятся каждый год — как только завершается предыдущий. Ближе к началу осени традиционно отчитываются, что подготовка проходит успешно и уверяют, что все работы будут завершены вовремя. Однако каждый раз зимой возникают аварийные ситуации.

Отопление. Иллюстративное фото

Глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, что при проверке на ТКЭ выявили нарушения более чем на 40% объектах. Эксперт привел данные Государственной инспекции по энергетическому надзору. Инспекция перед началом отопительного сезона провела предварительные осмотры 3495 энергетических объектов, в том числе 875 источников тепловой энергии, 439 тепловых пунктов с присоединенными сетями и 2181 систему теплопотребления, среди которых объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы, детские сады.

Отмечается, что по результатам мониторингов выявлен ряд нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения. По состоянию на начало октября уже устранено более 60% от общего количества выявленных нарушений, а работы по приведению объектов в надлежащее состояние продолжаются.

"И это еще никто же не проверял объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома. А там же готовность процентов на 20-30 не больше", — подытожил Попенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты прогнозируют сложную зиму — Россия уже начала атаковать газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки – не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытие первого уровня.