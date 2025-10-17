В Раде признали катастрофические проблемы: защита критической инфраструктуры провалена

Рубрики
Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре Украины. И несмотря на звучавшие ранее заявления, что построены надежные укрытия, энергообъекты оказались незащищенными. Проблемы признали и в Верховной Раде.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Нина Южанина заявила, что проект "защита критической инфраструктуры" — провален. Она сообщила, что Счетная палата провела аудит реализации экспериментального проекта по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора в 2023-2024 годах.
По результатам проверки обнаружили, что правительство выделило 35,9 млрд грн, но:
поступило только 29,97 млрд (83%),
использовано – 18,71 млрд (52% от плана).
По ее словам, получилось и без контроля, и без результата:
готовность защитных сооружений от дронов — менее трех четвертей от запланированного;
фортификационных сооружений противоракетной защиты – менее чем на четверть. Большинство объектов – недостроенные.
В результате аудита было обнаружено:
завышение стоимости работ и материалов;
недостоверный учет долгов;
неиспользованную международную помощь, которую просто вернули на склад.
Теперь, по словам Южаниной, правительство взялось за новый эксперимент — утвердило новый аналогичный проект (постановление №142 от 7.02.2025). Но, как подчеркнула нардепка, факты свидетельствуют:
объекты топливно-энергетического сектора и далее уязвимы,
блэкауты продолжаются,
а "экспериментальные" подходы дают нулевой результат.
