В Раде признали катастрофические проблемы: защита критической инфраструктуры провалена
НОВОСТИ

В Раде признали катастрофические проблемы: защита критической инфраструктуры провалена

Народная депутат Нина Южанина рассказала, какие нарушения разоблачили при проверке реализации экспериментального проекта по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора

17 октября 2025, 17:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре Украины. И несмотря на звучавшие ранее заявления, что построены надежные укрытия, энергообъекты оказались незащищенными. Проблемы признали и в Верховной Раде.

В Раде признали катастрофические проблемы: защита критической инфраструктуры провалена

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Нина Южанина заявила, что проект "защита критической инфраструктуры" — провален. Она сообщила, что Счетная палата провела аудит реализации экспериментального проекта по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора в 2023-2024 годах.

По результатам проверки обнаружили, что правительство выделило 35,9 млрд грн, но:

  • поступило только 29,97 млрд (83%),

  • использовано – 18,71 млрд (52% от плана).

"Координатором и Исполнителем стало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (Агентство восстановления), которое не имеет профильного опыта в сфере энергетической безопасности. Проект реализовывался по Упрощенной схеме "проектируй — строй" без четкого законодательного урегулирования. Закупки – через прямые договоры, без открытых торгов”, — сообщила нардепка.

По ее словам, получилось и без контроля, и без результата:

  • готовность защитных сооружений от дронов — менее трех четвертей от запланированного;

  • фортификационных сооружений противоракетной защиты – менее чем на четверть. Большинство объектов – недостроенные.

В результате аудита было обнаружено:

  • завышение стоимости работ и материалов;

  • недостоверный учет долгов;

  • неиспользованную международную помощь, которую просто вернули на склад.

Теперь, по словам Южаниной, правительство взялось за новый эксперимент — утвердило новый аналогичный проект (постановление №142 от 7.02.2025). Но, как подчеркнула нардепка, факты свидетельствуют:

  • объекты топливно-энергетического сектора и далее уязвимы,

  • блэкауты продолжаются,

  • а "экспериментальные" подходы дают нулевой результат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине провалили подготовку к отопительному сезону.




Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3874
