У Раді "відкрили українцям очі" на неприємну реальність: це вже не змінить ситуацію
У Раді “відкрили українцям очі” на неприємну реальність: це вже не змінить ситуацію

Народний депутат Кучеренко пояснив, чому модульними котельнями не можна замінити Дарницьку ТЕЦ

26 лютого 2026, 14:33
Після масованих обстрілів об’єктів теплогенерації у Києві виникла загрозлива ситуація з опаленням. Деякі об’єкти отримали дуже великі пошкодження. Ймовірним вирішенням проблем з опаленням та варіантом підготовки до наступного опалювального сезону називають модульні котельні. 

У Раді “відкрили українцям очі” на неприємну реальність: це вже не змінить ситуацію

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, чому модульні котельні не дуже вдале рішення. Він показав модульну котельню на 20 МВт, яких, щоб замістити Дарницьку ТЕЦ, потрібно десь 40 одиниць.

У Раді “відкрили українцям очі” на неприємну реальність: це вже не змінить ситуацію - фото 2

Політик розповів, які проблеми потрібно вирішити, щоб забезпечити теплопостачання: 

1. Розміщення — потрібно знайти земельні ділянки між житловими будинками. За словами народного депутата, розміщувати бажано на місцях ЦТП, тоді буде доступ до теплових мереж. 

2. Якщо немає вдалого місця — потрібно тягнути нові теплові мережі в районі. Політик пояснив, що існуючі мережі розраховані на великі тиски, потрібно робити нову гідравлічну модель. 

3. Земельне питання — політик зауважив, що його навіть не підіймає. 

4. Підключення котелень до газопроводу середнього тиску (для будинків, пояснив Кучеренко, він переважно низький). Це прокладка практично нової газової мережі. Її треба запроєктувати та знайти під неї землю, якої, звісно, немає.

5. Під’єднання до котельні до електрики та підведення води. За словами політика, це окрема велика проблема.

Потім, пояснив Кучеренко, котельні потрібно буде обслуговувати виїзними бригадами по місцях локації.

“Так, забув сказати. Вони точно не “валяються” зараз на складах. Виготовляти їх, навіть за наявності фінансування, важко прогнозований термін. Зрозуміло, що для цього треба робити надзвичайно серйозний проект та всі технічні привʼязки. Треба прорахувати всі гідравлічні моделі та вирішити всі земельні питання та питання технічних умов. Встигнути треба до початку нової зими, причому одномоментно по всій зоні діяльності ДарТЕЦ, оскільки її ж тоді ніхто не буде відновлювати, і тепла вона не дасть”, — зазначив народний депутат. 

При цьому, як зауважив політик, не виключено, що раптом в таку котельню прилетить якийсь БПЛА (по одній на кожну) і “розколошматить її на очах мешканців сусідніх будинків”. 

“Я думаю, навіть якщо ви за освітою перукар чи тамада, ви зрозумієте, що це, мʼяко кажучи, не дуже “підйомний” проєкт. Я розумію, що видатні українські теплоенергетики, я б сказав, весь цвіт української теплоенергетики з гуманітарною чи фінансовою освітою, не переймаються такими дрібницями! Бо зараз прийшов час СТРАТЕГІВ!”, — підсумував Кучеренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про критичний дедлайн для України у березні-квітні. 



Джерело: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid0VfgbawxFDP6yyusMhcJcAgLJuKxx3jpZcLeTPdSyvmiUo5GCutHxQHxfp13bxxy4l
