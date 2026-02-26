В Раде "открыли украинцам глаза" на неприятную реальность: это уже не изменит ситуацию

После массированных обстрелов объектов теплогенерации в Киеве возникла угрожающая ситуация с отоплением. Некоторые объекты получили очень большие повреждения. Вероятным решением проблем с отоплением и вариантом подготовки к следующему отопительному сезону называют модульные котельные.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, почему модульные котельные не очень удачное решение. Он показал модульную котельную на 20 МВт, которых, чтобы заместить Дарницкую ТЭЦ, нужно около 40 единиц.

Политик рассказал, какие проблемы нужно решить, чтобы обеспечить теплоснабжение:

1. Размещение – нужно найти земельные участки между жилыми домами. По словам народного депутата, размещать желательно на местах ЦТП, тогда будет доступ к тепловым сетям.

2. Если нет удачного места – нужно тянуть новые тепловые сети в районе. Политик объяснил, что существующие сети рассчитаны на большие давления, нужно производить новую гидравлическую модель.

3. Земельный вопрос – политик заметил, что его даже не поднимает.

4. Подключение котельных к газопроводу среднего давления (для домов, объяснил Кучеренко, он преимущественно низкий). Это прокладка практически новой газовой сети. Ее нужно спроектировать и найти под нее землю, которой, конечно, нет.

5. Подключение к котельной к электричеству и подвод воды. По словам политика, это отдельная большая проблема.

Затем, объяснил Кучеренко, котельной нужно будет обслуживать выездными бригадами по местам локации.

"Да, забыл сказать. Они точно не "валяются" сейчас на складах. Изготавливать их, даже при наличии финансирования, трудно прогнозируемый срок. Понятно, что для этого нужно делать чрезвычайно серьезный проект и все технические привязки. Следует просчитать все гидравлические модели и решить все земельные вопросы и вопросы технических условий. Успеть нужно до начала новой зимы, причем одномоментно по всей зоне деятельности ДарТЭЦ, поскольку ее тогда никто не будет восстанавливать, и тепла она не даст”, — отметил народный депутат.

При этом, как отметил политик, не исключено, что вдруг в такую котельную прилетит некий БПЛА (по одной на каждую) и "расколотит ее на глазах жителей соседних домов".

"Я думаю, даже если вы по образованию парикмахер или тамада, вы поймете, что это, мягко говоря, не очень "подъемный" проект. Я понимаю, что выдающиеся украинские теплоэнергетики, я бы сказал, весь цвет украинской теплоэнергетики с гуманитарным или финансовым образованием, не волнуются такими!" – подытожил Кучеренко.

