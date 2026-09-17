У Раді поставили крапку щодо ТЦК: що вимагають зробити негайно

В Раді неодноразово критикували дії ТЦК, навіть президент України Володимир Зеленський на початку року визнав наявність бусифікації та наказав ліквідувати це ганебне явище. Однак реформа ТЦК, про яку говорили при міністрі оборони Федорові, досі не представлена у парламенті.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура, виступаючи на засіданні Ради нагадав, що свавілля ТЦК в Україні продовжується. Політик наголосив, що людей продовжують викрадати, бити, катувати. У приміщеннях ТЦК, де перебувають мобілізовані, умови, за його словами, гірші, ніж у СІЗО. Багато різких слів про ТЦК, зауважив парламентар, говорять і військові на фронті.

“Придумали для них (ТЦК, — ред.) таку назву — обмеженоадекватні. От в ТЦК працюють обмеженоадекватні абсолютно люди, які щодня порушують конституційні права українських громадян. І я переконаний, що це злочинне угруповання повинно бути ліквідоване Міністром оборони, якого ми призначили, від якого ми не чуємо жодного слова”, — наголосив політик.

Він також вказав на жахливі ситуації, які досі трапляються на вулицях міст — людину забрали перед хірургічним відділенням, а йому у той день мали робити операцію, чи мобілізація багатодітних. Політик розповів, що на фронт привозять зневірених, побитих, зловлених на вулиці чоловіків. Деякі мають серйозні хвороби і навіть самі потребують сторонньої допомоги.

“Тому моя позиція незмінна. ТЦК та СП мають бути негайно ліквідовані. А країна повинна переходити на нормальну систему рекрутингу. Я переконаний, що сьогодні це найбільш ефективний і людяний спосіб переходу від цивільного життя до військової служби. Майже місяць тому ми призначили нового Міністра оборони. І я досі чекаю від нього хоча б конкретних тез щодо майбутнього системи мобілізації. Буде реформа? Будуть реальні зміни? Чи на наших вулицях і далі продовжуватиметься те свавілля, яке ми бачимо сьогодні? Міністр оборони має нарешті дати людям відповідь”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військовий експерт Світан бачить ефективну мобілізацію.



