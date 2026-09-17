У Раді поставили крапку щодо ТЦК: що вимагають зробити негайно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Раді неодноразово критикували дії ТЦК, навіть президент України Володимир Зеленський на початку року визнав наявність бусифікації та наказав ліквідувати це ганебне явище. Однак реформа ТЦК, про яку говорили при міністрі оборони Федорові, досі не представлена у парламенті.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура, виступаючи на засіданні Ради нагадав, що свавілля ТЦК в Україні продовжується. Політик наголосив, що людей продовжують викрадати, бити, катувати. У приміщеннях ТЦК, де перебувають мобілізовані, умови, за його словами, гірші, ніж у СІЗО. Багато різких слів про ТЦК, зауважив парламентар, говорять і військові на фронті.
Він також вказав на жахливі ситуації, які досі трапляються на вулицях міст — людину забрали перед хірургічним відділенням, а йому у той день мали робити операцію, чи мобілізація багатодітних. Політик розповів, що на фронт привозять зневірених, побитих, зловлених на вулиці чоловіків. Деякі мають серйозні хвороби і навіть самі потребують сторонньої допомоги.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військовий експерт Світан бачить ефективну мобілізацію.