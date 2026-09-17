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В Раде поставили точку относительно ТЦК: что требуют сделать немедленно

Народный депутат Качура рассказал о злоупотреблении военнослужащих ТЦК

17 сентября 2026, 18:46
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Кречмаровская Наталия

В Раде неоднократно критиковали действия ТЦК, даже президент Украины Владимир Зеленский в начале года признал наличие бусификации и приказал ликвидировать это позорное явление. Однако реформа ТЦК, о которой говорили при министре обороны Федорове, до сих пор не представлена в парламенте.

В Раде поставили точку относительно ТЦК: что требуют сделать немедленно

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура, выступая на заседании Рады, напомнил, что произвол ТЦК в Украине продолжается. Политик подчеркнул, что людей продолжают похищать, избивать, пытать. В помещениях ТЦК, где находятся мобилизованные условия, по его словам, хуже, чем в СИЗО. Многие резкие слова о ТЦК, заметил парламентарий, говорят и военные на фронте.

"Придумали для них (ТЦК, — ред.) такое название — ограниченноадекватные. Вот в ТЦК работают ограниченноадекватные абсолютно люди, которые ежедневно нарушают конституционные права украинских граждан. И я убежден, что эта преступная группировка должна быть ликвидирована Министром обороны, которого мы назначили, от которого мы не слышим ни слова", — подчеркнул политик.

Он также указал на ужасные ситуации, которые до сих пор встречаются на улицах городов — человека забрали перед хирургическим отделением, а ему в тот день должны были делать операцию или мобилизация многодетных. Политик рассказал, что на фронт привозят отчаявшихся, избитых, пойманных на улице мужчин. Некоторые имеют серьезные болезни и даже нуждаются в посторонней помощи.

"Поэтому моя позиция неизменна. ТЦК и СП должны быть немедленно ликвидированы. А страна должна переходить на нормальную систему рекрутинга. Я убежден, что сегодня это наиболее эффективный и человечный способ перехода от гражданской жизни к военной службе. Почти месяц назад мы назначили нового Министра обороны. И я до сих пор жду от него хотя бы конкретных тезисов по поводу будущего системы мобилизации. Будет ли реформа? Будут ли реальные изменения? Или на наших улицах и дальше будет продолжаться тот беспредел, который мы видим сегодня? Министр обороны должен наконец дать людям ответ”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военный эксперт Свитан видит эффективную мобилизацию.




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Источник: https://www.facebook.com/reel/1034615922866922/
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