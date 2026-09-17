В Раде поставили точку относительно ТЦК: что требуют сделать немедленно

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Кречмаровская Наталия
В Раде неоднократно критиковали действия ТЦК, даже президент Украины Владимир Зеленский в начале года признал наличие бусификации и приказал ликвидировать это позорное явление. Однако реформа ТЦК, о которой говорили при министре обороны Федорове, до сих пор не представлена в парламенте.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Качура, выступая на заседании Рады, напомнил, что произвол ТЦК в Украине продолжается. Политик подчеркнул, что людей продолжают похищать, избивать, пытать. В помещениях ТЦК, где находятся мобилизованные условия, по его словам, хуже, чем в СИЗО. Многие резкие слова о ТЦК, заметил парламентарий, говорят и военные на фронте.
Он также указал на ужасные ситуации, которые до сих пор встречаются на улицах городов — человека забрали перед хирургическим отделением, а ему в тот день должны были делать операцию или мобилизация многодетных. Политик рассказал, что на фронт привозят отчаявшихся, избитых, пойманных на улице мужчин. Некоторые имеют серьезные болезни и даже нуждаются в посторонней помощи.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как военный эксперт Свитан видит эффективную мобилизацию.