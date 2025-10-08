У Раді хапаються за голову: рішення Кабміну назвали найбільш злочинним під час війни

Рубрики
Розлучення онлайн — нові реалії в Україні. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої розлучатися можна онлайн. Реєстрація розірвання шлюбу проводитиметься через “Дію”.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Політик повідомив, що розлучитися онлайн можуть сім'ї, які:
спільно вирішили розірвати шлюб;
не мають спільних дітей;
є громадянами України.
Народний депутат пояснив, що послуга буде платною, як і стандартна реєстрація в РАЦСі.
За словами Гончаренко, дозвіл розлучатися онлайн відкриває шлях до сотень тисяч справ, коли українці будуть одружуватися та розлучатись в “Дії”, не усвідомлюючи всю серйозність своїх дій.
Розкритикував ініціативу і народний депутат України Максим Бужанський. Пояснив, що назвав би цю програму — “Прощай сім'я”.
Також народний депутат спрогнозував ймовірний сценарій — приміром, посварився ввечері через нісенітницю на кухні, не їдь нікуди завтра охолонувши, не стій у черзі, просто натисни кнопку, і відправ свою сім'ю в відро для сміття онлайн.
