У Раді хапаються за голову: рішення Кабміну назвали найбільш злочинним під час війни
У Раді хапаються за голову: рішення Кабміну назвали найбільш злочинним під час війни

Народні депутати Максим Бужанський та Олексій Гончаренко розкритикували розлучення онлайн

8 жовтня 2025, 23:10
Автор:
Кречмаровская Наталия

Розлучення онлайн — нові реалії в Україні. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої розлучатися можна онлайн. Реєстрація розірвання шлюбу проводитиметься через “Дію”.

У Раді хапаються за голову: рішення Кабміну назвали найбільш злочинним під час війни

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Політик повідомив, що розлучитися онлайн можуть сім'ї, які:

  • спільно вирішили розірвати шлюб;

  • не мають спільних дітей;

  • є громадянами України.

Народний депутат пояснив, що послуга буде платною, як і стандартна реєстрація в РАЦСі.

“Онлайн розлучення — це шлях до мільйонів розірваних сімей! Тепер, коли достатньо просто кинути запит в Дії, зникає відчуття серйозності процесу. Це просто перетворення шлюбу на іграшку!”, — пояснив політик. 

За словами Гончаренко, дозвіл розлучатися онлайн відкриває шлях до сотень тисяч справ, коли українці будуть одружуватися та розлучатись в “Дії”, не усвідомлюючи всю серйозність своїх дій. 

“Це шлях до знищення інституту сім'ї в Україні! Це — погана історія. Дуже. Абсолютно не підтримую”, — резюмував політик.

Розкритикував ініціативу і народний депутат України Максим Бужанський. Пояснив, що назвав би цю програму — “Прощай сім'я”.

“Нічого злочиннішого під час війни не бачив. Зате яка економія на “Пакунках малюка одразу буде, так?”, — наголосив політик. 

Також народний депутат спрогнозував ймовірний сценарій — приміром, посварився ввечері через нісенітницю на кухні, не їдь нікуди завтра охолонувши, не стій у черзі, просто натисни кнопку, і відправ свою сім'ю в відро для сміття онлайн.

“Зроби це прямо зараз, поки ви обидва у нестямі від гніву, війна, бомбардування, нерви на межі, просто натисніть кнопку і викресли чоловіка з життя, класний сервіс, мрія демографії”, — зіронізував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді пояснили, чому в Україні будували неякісні фортифікації. 




Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19527
