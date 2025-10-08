В Раде хватаются за голову: решение Кабмина назвали наиболее преступным во время войны

Развод онлайн – новые реалии в Украине. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому разводиться можно онлайн. Регистрация расторжения брака будет проводиться через "Дию".

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Политик сообщил, что развестись онлайн могут семьи, которые:

совместно решили расторгнуть брак;

не имеют общих детей;

являются гражданами Украины.

Народный депутат пояснил, что услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.

"Онлайн развод – это путь к миллионам разорванных семей! Теперь, когда достаточно просто бросить запрос в "Дию", исчезает ощущение серьезности процесса. Это просто превращение брака в игрушку!", — пояснил политик.

По словам Гончаренко, разрешение разводиться онлайн открывает путь к сотням тысяч дел, когда украинцы будут жениться и разводиться в "Дии", не осознавая всю серьезность своих действий.

"Это путь к уничтожению института семьи в Украине! Это плохая история. Очень. Абсолютно не поддерживаю", — резюмировал политик.

Раскритиковал инициативу и народный депутат Украины Максим Бужанский. Объяснил, что назвал бы эту программу — "Прощай семья".

"Ничего более преступного во время войны не видел. Зато какая экономия на "Пакунках малюка" сразу будет, да?", — подчеркнул политик.

Также народный депутат спрогнозировал вероятный сценарий — к примеру, поссорился вечером из-за чепухи на кухне, не уезжай никуда завтра охладев, не стой в очереди, просто нажми кнопку, и отправь свою семью в мусорное ведро онлайн.

"Сделай это прямо сейчас, пока вы оба вне себя от гнева, война, бомбардировки, нервы на пределе, просто нажмите кнопку и вычеркните мужчину из жизни, классный сервис, мечта демографии", — сиронизировал политик.

