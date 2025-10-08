В Раде хватаются за голову: решение Кабмина назвали наиболее преступным во время войны

Рубрики
Развод онлайн – новые реалии в Украине. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому разводиться можно онлайн. Регистрация расторжения брака будет проводиться через "Дию".
Верховная Рада.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Политик сообщил, что развестись онлайн могут семьи, которые:
совместно решили расторгнуть брак;
не имеют общих детей;
являются гражданами Украины.
Народный депутат пояснил, что услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.
По словам Гончаренко, разрешение разводиться онлайн открывает путь к сотням тысяч дел, когда украинцы будут жениться и разводиться в "Дии", не осознавая всю серьезность своих действий.
Раскритиковал инициативу и народный депутат Украины Максим Бужанский. Объяснил, что назвал бы эту программу — "Прощай семья".
Также народный депутат спрогнозировал вероятный сценарий — к примеру, поссорился вечером из-за чепухи на кухне, не уезжай никуда завтра охладев, не стой в очереди, просто нажми кнопку, и отправь свою семью в мусорное ведро онлайн.
