В Раде хватаются за голову: решение Кабмина назвали наиболее преступным во время войны
НОВОСТИ

В Раде хватаются за голову: решение Кабмина назвали наиболее преступным во время войны

Народные депутаты Максим Бужанский и Алексей Гончаренко раскритиковали развод онлайн

8 октября 2025, 23:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Развод онлайн – новые реалии в Украине. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому разводиться можно онлайн. Регистрация расторжения брака будет проводиться через "Дию".

В Раде хватаются за голову: решение Кабмина назвали наиболее преступным во время войны

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Политик сообщил, что развестись онлайн могут семьи, которые:

  • совместно решили расторгнуть брак;

  • не имеют общих детей;

  • являются гражданами Украины.

Народный депутат пояснил, что услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.

"Онлайн развод – это путь к миллионам разорванных семей! Теперь, когда достаточно просто бросить запрос в "Дию", исчезает ощущение серьезности процесса. Это просто превращение брака в игрушку!", — пояснил политик.

По словам Гончаренко, разрешение разводиться онлайн открывает путь к сотням тысяч дел, когда украинцы будут жениться и разводиться в "Дии", не осознавая всю серьезность своих действий.

"Это путь к уничтожению института семьи в Украине! Это плохая история. Очень. Абсолютно не поддерживаю", — резюмировал политик.

Раскритиковал инициативу и народный депутат Украины Максим Бужанский. Объяснил, что назвал бы эту программу — "Прощай семья".

"Ничего более преступного во время войны не видел. Зато какая экономия на "Пакунках малюка" сразу будет, да?", — подчеркнул политик.

Также народный депутат спрогнозировал вероятный сценарий — к примеру, поссорился вечером из-за чепухи на кухне, не уезжай никуда завтра охладев, не стой в очереди, просто нажми кнопку, и отправь свою семью в мусорное ведро онлайн.

"Сделай это прямо сейчас, пока вы оба вне себя от гнева, война, бомбардировки, нервы на пределе, просто нажмите кнопку и вычеркните мужчину из жизни, классный сервис, мечта демографии", — сиронизировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, почему в Украине строили некачественные фортификации.




Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19527
