У Раді хапаються за голову: масштаби катастрофи в Україні жахають

Кречмаровская Наталия
Населення України скоротилося до 35 млн осіб. У 2025 році зафіксовано найнижчий коефіцієнт народжуваності за всю історію — 0,9 дитини на одну жінку (1,16 до війни). Також в Україні найвища смертність та найнижча народжуваність — лише 6 на 1000 осіб (найнижчий показник у світі).
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Такі дані навела народна депутатка України Ірина Геращенко. Вона наголосила, що російська агресія спровокувала демографічну катастрофу в Україні. І, за її словами, вирішення цієї проблеми буде ключовим повоєнним викликом.
Геращенко зазначила, що за ці воєнні злочини Росія має понести покарання. Нардепка наголосила, що в Україні наразі немає державної демографічної політики, яка б відповідала викликам часу.
Серед правильних ухвалених рішень нардепка назвала закон про створення банку біологічних даних для військових. Закон дозволяє у випадку загибелі або втрати здоровʼя воїна подружжю скористатися правом на штучне запліднення. І вже є такі випадки. Однак, за її словами, це лише маленька частина кроків, які держава має робити.
