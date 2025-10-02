У Раді хапаються за голову: масштаби катастрофи в Україні жахають

Населення України скоротилося до 35 млн осіб. У 2025 році зафіксовано найнижчий коефіцієнт народжуваності за всю історію — 0,9 дитини на одну жінку (1,16 до війни). Також в Україні найвища смертність та найнижча народжуваність — лише 6 на 1000 осіб (найнижчий показник у світі).

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Такі дані навела народна депутатка України Ірина Геращенко. Вона наголосила, що російська агресія спровокувала демографічну катастрофу в Україні. І, за її словами, вирішення цієї проблеми буде ключовим повоєнним викликом.

“На демографію впливає не лише проблема безпеки, а й ситуація в освіті і медицині. Через щоденні російські терористичні атаки 3 800 освітніх закладів пошкоджено, це школи, дитсадки, університети. 1 650 медичних установ пошкоджено. Майже мільйон дітей навчаються дистанційно або в бомбосховищах — без соціалізації, під загрозами ракетних атак. Росія атакує пологові будинки. Сотні українських дітей народжуються в бомбосховищах, під звуки повітряної тривоги”, — розповіла народна депутатка.

Геращенко зазначила, що за ці воєнні злочини Росія має понести покарання. Нардепка наголосила, що в Україні наразі немає державної демографічної політики, яка б відповідала викликам часу.

“Загибель чоловіків і жінок репродуктивного віку вимагає від нас неординарних відповідей”, — зазначила вона.

Серед правильних ухвалених рішень нардепка назвала закон про створення банку біологічних даних для військових. Закон дозволяє у випадку загибелі або втрати здоровʼя воїна подружжю скористатися правом на штучне запліднення. І вже є такі випадки. Однак, за її словами, це лише маленька частина кроків, які держава має робити.

“Ми повинні сформувати сучасну і сильну відповідь щодо демографічної політики України. Безумовно, ключовою складовою є безпека і закінчення війни”, — резюмувала народна депутатка.

