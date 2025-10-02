В Раде хватаются за голову: масштабы катастрофы в Украине ужасают

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Население Украины сократилось до 35 млн человек. В 2025 году зафиксирован самый низкий коэффициент рождаемости за всю историю – 0,9 ребенка на одну женщину (1,16 до войны). Также в Украине самая высокая смертность и низкая рождаемость — всего 6 на 1000 человек (самый низкий показатель в мире).
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Такие данные привела народная депутат Украины Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что российская агрессия спровоцировала демографическую катастрофу в Украине. И, по ее словам, решение этой проблемы станет ключевым послевоенным вызовом.
Геращенко отметила, что за эти военные преступления Россия должна понести наказание. Нардепка подчеркнула, что в Украине пока нет государственной демографической политики, которая отвечала бы вызовам времени.
Среди правильных решений нардепка назвала закон о создании банка биологических данных для военных. Закон позволяет в случае гибели или потери здоровья воина супругам воспользоваться правом на искусственное оплодотворение. И уже есть такие случаи. Однако, по ее словам, это лишь маленькая часть шагов, которые должно предпринимать государство.
