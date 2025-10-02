В Раде хватаются за голову: масштабы катастрофы в Украине ужасают

Население Украины сократилось до 35 млн человек. В 2025 году зафиксирован самый низкий коэффициент рождаемости за всю историю – 0,9 ребенка на одну женщину (1,16 до войны). Также в Украине самая высокая смертность и низкая рождаемость — всего 6 на 1000 человек (самый низкий показатель в мире).

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Такие данные привела народная депутат Украины Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что российская агрессия спровоцировала демографическую катастрофу в Украине. И, по ее словам, решение этой проблемы станет ключевым послевоенным вызовом.

"На демографию влияет не только проблема безопасности, но и ситуация в образовании и медицине. Из-за ежедневных российских террористических атак 3 800 образовательных заведений повреждены, это школы, детсады, университеты. 1 650 медицинских учреждений повреждены. Почти миллион детей учатся дистанционно или в бомбоубежищах — без социализации, под угрозами ракетных атак. Россия атакует роддома. Сотни украинских детей рождаются в бомбоубежищах под звуки воздушной тревоги”, — рассказала народная депутат.

Геращенко отметила, что за эти военные преступления Россия должна понести наказание. Нардепка подчеркнула, что в Украине пока нет государственной демографической политики, которая отвечала бы вызовам времени.

"Гибель мужчин и женщин репродуктивного возраста требует от нас неординарных ответов", — отметила она.

Среди правильных решений нардепка назвала закон о создании банка биологических данных для военных. Закон позволяет в случае гибели или потери здоровья воина супругам воспользоваться правом на искусственное оплодотворение. И уже есть такие случаи. Однако, по ее словам, это лишь маленькая часть шагов, которые должно предпринимать государство.

"Мы должны сформировать современный и сильный ответ на демографическую политику Украины. Безусловно, ключевой составляющей является безопасность и окончание войны", — резюмировала народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал об угрожающем прогнозе по войне.






