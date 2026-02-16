У Раді хапаються за голову: це вирок системі

Силову мобілізацію, яку в народі називають бусифікацією, критикують і пересічні українці, і народні депутати, і навіть президент України Володимир Зеленський. Однак проблема залишається.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що ТЦК – поза контролем, рекордна кількість скарг — це вирок системі. Політик пояснив, що кількість скарг на дії ТЦК зросла у 333 рази від початку повномасштабної війни. Бодікамери, які мали б мінімізувати порушення під час мобілізаційних заходів, за його словами, досі не стали обов’язковими і масово не використовуються. Він повідомив, що ще у 2024 році під час розгляду закону про посилення мобілізації нардепи подавали конкретні правки, щоб забезпечити дотримання прав людей працівниками територіальних центрів комплектування. Йшлося, за його словами, про обов’язкове пред’явлення документів та використання бодікамер працівниками ТЦК; право громадян фіксувати їхні дії на відео; заборону носити балаклави.

“Тоді ці правки проігнорували. Наслідки ми бачимо щодня – у численних відео про бусифікацію та в офіційних даних про зростання скарг на дії працівників ТЦК. Уже навіть у владі визнали проблему, але досі жодної конкретної ініціативи для її виправлення немає. При цьому в системі ТЦК — 46 тисяч посад. Чи не пора провести аудит? Чому не скоротити адміністративний апарат і не направити тих, хто жодного разу не був на фронті, туди, де реально потрібні люди?”, — наголосив Разумков.

Політик окремо акцентував на колосальній корупції в ТЦК. За його словами, ще два роки тому звучали дані про понад 2 млрд євро тіньових потоків у системі. Сьогодні ця цифра, очевидно, ще більша.

“Мобілізація не може перетворюватися на порушення прав людини! Без довіри жодна система не буде ефективною, а примус ніколи не замінить справедливих правил”, — підсумував політик.

