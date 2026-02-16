В Раде хватаются за голову: это приговор системе

Силовую мобилизацию, которую в народе называют бусификацией, критикуют и рядовые украинцы, и народные депутаты, и даже президент Украины Владимир Зеленский. Однако проблема остается.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что ТЦК – вне контроля, рекордное количество жалоб – это приговор системе. Политик объяснил, что количество жалоб на действия ТЦК выросло в 333 раза с начала полномасштабной войны. Бодикамеры, которые должны минимизировать нарушения во время мобилизационных мероприятий, по его словам, до сих пор не стали обязательными и массово не используются. Он сообщил, что еще в 2024 году при рассмотрении закона об усилении мобилизации нардепы подавали конкретные правки, чтобы обеспечить соблюдение прав людей работниками территориальных центров комплектования. Речь шла, по его словам, об обязательном предъявлении документов и использовании бодикамер работниками ТЦК; право граждан фиксировать их действия на видео; запрет носить балаклавы.

"Тогда эти правки проигнорировали. Последствия мы видим ежедневно — в многочисленных видео о бусификации и в официальных данных о росте жалоб на действия работников ТЦК. Уже даже во власти признали проблему, но до сих пор никакой конкретной инициативы для ее исправления нет. При этом в системе ТЦК – 46 тысяч должностей. Не пора ли провести аудит? Почему не сократить административный аппарат и не направить тех, кто ни разу не находился на фронте, туда, где реально нужны люди?”, — подчеркнул Разумков.

Политик особо акцентировал внимание на колоссальной коррупции в ТЦК. По его словам, еще два года назад звучали данные о более чем 2 млрд евро теневых потоков в системе. Сегодня эта цифра, очевидно, еще больше.

"Мобилизация не может превращаться в нарушение прав человека! Без доверия ни одна система не будет эффективной, а принуждение никогда не заменит справедливых правил", — подытожил политик.

