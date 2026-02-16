В Раде хватаются за голову: это приговор системе

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Силовую мобилизацию, которую в народе называют бусификацией, критикуют и рядовые украинцы, и народные депутаты, и даже президент Украины Владимир Зеленский. Однако проблема остается.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что ТЦК – вне контроля, рекордное количество жалоб – это приговор системе. Политик объяснил, что количество жалоб на действия ТЦК выросло в 333 раза с начала полномасштабной войны. Бодикамеры, которые должны минимизировать нарушения во время мобилизационных мероприятий, по его словам, до сих пор не стали обязательными и массово не используются. Он сообщил, что еще в 2024 году при рассмотрении закона об усилении мобилизации нардепы подавали конкретные правки, чтобы обеспечить соблюдение прав людей работниками территориальных центров комплектования. Речь шла, по его словам, об обязательном предъявлении документов и использовании бодикамер работниками ТЦК; право граждан фиксировать их действия на видео; запрет носить балаклавы.
Политик особо акцентировал внимание на колоссальной коррупции в ТЦК. По его словам, еще два года назад звучали данные о более чем 2 млрд евро теневых потоков в системе. Сегодня эта цифра, очевидно, еще больше.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что издевательства над мобилизованными в ТЦК уже не ИПСО.