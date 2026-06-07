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У Львові вдруге відбулася акція "ЛьвівПрайд" у підтримку ЛГБТКІ+ (ФОТО)

Учасники "ЛьвівПрайд" вимагали визнання ЛГБТКІ+-сімей та зміни до Цивільного кодексу.

7 червня 2026, 13:10
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Slava Kot

У центрі Львова відбулася правозахисна акція "ЛьвівПрайд", під час якої учасники закликали державу забезпечити правове визнання ЛГБТКІ+-сімей та внести зміни до законодавства. Захід пройшов на площі біля Оперного театру та став другим "ЛьвівПрайдом" в історії міста.

У Львові вдруге відбулася акція "ЛьвівПрайд" у підтримку ЛГБТКІ+ (ФОТО)

ЛьвівПрайд-2026. Фото: Суспільне

Основною вимогою учасників акції "ЛьвівПрайд" було запровадження інституту цивільних партнерств, який дозволив би одностатевим парам отримати юридичні права та гарантії, доступні для подружжя. Також активісти виступили за посилення відповідальності за злочини на ґрунті ненависті та захист прав представників ЛГБТКІ+-спільноти.

Цього року до додалася ще одна тема, а саме проєкт нового Цивільного кодексу України. Учасники акції закликали переглянути окремі положення документа, зокрема поняття "доброзвичайності", яке, на їхню думку, може створювати ризики для обмеження прав громадян через нечіткі моральні критерії. Серед інших вимог — офіційне визнання одностатевих партнерств, спрощення процедур визнання гендерної ідентичності та впровадження Міжнародної класифікації хвороб МКХ-11 у сфері охорони здоров’я.

Учасники акції тримали плакати з написами "Вільна країна — вільне кохання", "Кохання — це не злочин" та "Кохання — не гріх".

У Львові вдруге відбулася акція ”ЛьвівПрайд” у підтримку ЛГБТКІ+ (ФОТО) - фото 2

ЛьвівПрайд-2026. Фото: Суспільне

Паралельно неподалік проходила акція противників прайду у Львові. Її учасники виступали на підтримку традиційних сімейних цінностей та тримали плакати із відповідними гаслами, зокрема "Ідея нації — проти дегенерації", "Традиційна сімʼя — надійне майбутнє нації".

У Львові вдруге відбулася акція ”ЛьвівПрайд” у підтримку ЛГБТКІ+ (ФОТО) - фото 2

Противники акції в підтримку ЛГБТКІ+ у Львові. Фото: hromadske

У Львові вдруге відбулася акція ”ЛьвівПрайд” у підтримку ЛГБТКІ+ (ФОТО) - фото 2

Акція проти "Львівпрайду". Фото: hromadske

Для забезпечення безпеки територію навколо місця проведення заходу огородили металевими бар’єрами. Порядок охороняли десятки співробітників поліції та Національної гвардії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандал на похованні військового, де був прапор ЛГБТ та бійка.

Також "Коментарі" писали, що у кінотеатрі "Жовтень" невідомий намагався зірвати показ фестивалю ЛГБТ-фільмів.



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