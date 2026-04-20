Головна Новини Суспільство Скандали У кінотеатрі "Жовтень" невідомий намагався зірвати показ фестивалю ЛГБТ-фільмів
У кінотеатрі "Жовтень" невідомий намагався зірвати показ фестивалю ЛГБТ-фільмів

Відповідь на ненависть — повторний сеанс: SUNNY BUNNY анонсували новий показ після інциденту в "Жовтні"

20 квітня 2026, 21:53
Недилько Ксения

У київському кінотеатрі "Жовтень" під час проведення ЛГБТК+ кінофестивалю SUNNY BUNNY стався інцидент, спрямований на зрив міжнародної конкурсної програми. Невідомий чоловік, який потрапив до зали як звичайний глядач, вчинив провокацію безпосередньо під час перегляду короткометражних стрічок.

Організатори повідомили, що зловмисник діяв сплановано та швидко зник з місця події.

"Невідомий чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі рідину з різким запахом, після чого швидко залишив приміщення", — зазначається у зверненні команди фестивалю.

Команда SUNNY BUNNY розцінює подію як вияв гомофобії та спробу залякати учасників і глядачів події. Наразі правоохоронці вже займаються розслідуванням цього випадку. Попри намагання недоброзичливців перешкодити культурному заходу, організатори вирішили провести додатковий сеанс для тих, чий перегляд було зірвано.

"Ваша присутність у залах — це найкраща відповідь будь-яким провокаціям", — наголосили організатори, додавши, що повторний показ відбудеться вже 21 квітня о 20:00.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що організатори найбільшої ЛГБТІК+ події України, ГО "КиївПрайд", офіційно оголосили дати проведення цьогорічних заходів у столиці. Після тривалої підготовки, яка розпочалася ще минулого року, команда запрошує громаду та союзників до участі у червневих акціях.

Програма Прайду-2026 передбачає два ключові етапи: 14 червня (неділя) — відбудеться благодійний освітній фестиваль КиївПрайд Парк; 21 червня (неділя) — пройде центральна подія, традиційний Марш КиївПрайд (Марш Рівності).



