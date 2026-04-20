У кінотеатрі "Жовтень" невідомий намагався зірвати показ фестивалю ЛГБТ-фільмів

У київському кінотеатрі "Жовтень" під час проведення ЛГБТК+ кінофестивалю SUNNY BUNNY стався інцидент, спрямований на зрив міжнародної конкурсної програми. Невідомий чоловік, який потрапив до зали як звичайний глядач, вчинив провокацію безпосередньо під час перегляду короткометражних стрічок.

Організатори повідомили, що зловмисник діяв сплановано та швидко зник з місця події.

"Невідомий чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі рідину з різким запахом, після чого швидко залишив приміщення", — зазначається у зверненні команди фестивалю.

Команда SUNNY BUNNY розцінює подію як вияв гомофобії та спробу залякати учасників і глядачів події. Наразі правоохоронці вже займаються розслідуванням цього випадку. Попри намагання недоброзичливців перешкодити культурному заходу, організатори вирішили провести додатковий сеанс для тих, чий перегляд було зірвано.

"Ваша присутність у залах — це найкраща відповідь будь-яким провокаціям", — наголосили організатори, додавши, що повторний показ відбудеться вже 21 квітня о 20:00.

