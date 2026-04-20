logo

BTC/USD

76437

ETH/USD

2335.23

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы В кинотеатре "Жовтень" неизвестный пытался сорвать показ фестиваля ЛГБТ-фильмов
commentss НОВОСТИ Все новости

В кинотеатре "Жовтень" неизвестный пытался сорвать показ фестиваля ЛГБТ-фильмов

20 апреля 2026, 21:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В киевском кинотеатре "Жовтень" во время проведения ЛГБТК+ кинофестиваля SUNNY BUNNY произошел инцидент, направленный на срыв международной конкурсной программы. Неизвестный мужчина, попавший в зал как обычный зритель, совершил провокацию непосредственно во время просмотра короткометражных лент.

В кинотеатре "Жовтень" неизвестный пытался сорвать показ фестиваля ЛГБТ-фильмов

Иллюстративное фото

Организаторы сообщили, что злоумышленник действовал спланированно и быстро скрылся с места происшествия.

"Неизвестный мужчина, у которого был приобретен билет на сеанс, разлил в зале жидкость с резким запахом, после чего быстро покинул помещение", — отмечается в обращении команды фестиваля.

Команда SUNNY BUNNY расценивает событие как проявление гомофобии и попытку запугать участников и зрителей. В настоящее время правоохранители уже занимаются расследованием этого случая. Несмотря на попытки недоброжелателей помешать культурному мероприятию, организаторы решили провести дополнительный сеанс для тех, чей пересмотр был сорван.

"Ваше присутствие в залах — это самый лучший ответ любым провокациям", — подчеркнули организаторы, добавив, что повторный показ состоится уже 21 апреля в 20:00.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что организаторы крупнейшего ЛГБТК+ события Украины, ОО "КиевПрайд", официально объявили даты проведения нынешних мероприятий в столице. После продолжительной подготовки, которая началась еще в прошлом году, команда приглашает общину и союзников к участию в июньских акциях.

Программа Прайда-2026 предусматривает два ключевых этапа: 14 июня (воскресенье) – состоится благотворительный образовательный фестиваль КиевПрайд Парк; 21 июня (воскресенье) – пройдет центральное событие, традиционный Марш КиевПрайд (Марш Равенства).



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости