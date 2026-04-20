В кинотеатре "Жовтень" неизвестный пытался сорвать показ фестиваля ЛГБТ-фильмов

В киевском кинотеатре "Жовтень" во время проведения ЛГБТК+ кинофестиваля SUNNY BUNNY произошел инцидент, направленный на срыв международной конкурсной программы. Неизвестный мужчина, попавший в зал как обычный зритель, совершил провокацию непосредственно во время просмотра короткометражных лент.

Организаторы сообщили, что злоумышленник действовал спланированно и быстро скрылся с места происшествия.

"Неизвестный мужчина, у которого был приобретен билет на сеанс, разлил в зале жидкость с резким запахом, после чего быстро покинул помещение", — отмечается в обращении команды фестиваля.

Команда SUNNY BUNNY расценивает событие как проявление гомофобии и попытку запугать участников и зрителей. В настоящее время правоохранители уже занимаются расследованием этого случая. Несмотря на попытки недоброжелателей помешать культурному мероприятию, организаторы решили провести дополнительный сеанс для тех, чей пересмотр был сорван.

"Ваше присутствие в залах — это самый лучший ответ любым провокациям", — подчеркнули организаторы, добавив, что повторный показ состоится уже 21 апреля в 20:00.

Программа Прайда-2026 предусматривает два ключевых этапа: 14 июня (воскресенье) – состоится благотворительный образовательный фестиваль КиевПрайд Парк; 21 июня (воскресенье) – пройдет центральное событие, традиционный Марш КиевПрайд (Марш Равенства).