Во Львове во второй раз прошла акция "ЛьвовПрайд" в поддержку ЛГБТКИ+ (ФОТО)

В центре Львова прошла правозащитная акция "ЛьвовПрайд", во время которой участники призвали государство обеспечить правовое признание ЛГБТКИ+-семей и внести изменения в законодательство. Мероприятие прошло на площади возле Оперного театра и стало вторым "ЛьвовПрайдом" в истории города.

ЛьвовПрайд-2026. Фото: Суспільне

Основным требованием участников акции "ЛьвовПрайд" было введение института гражданских партнерств, который позволил бы однополым парам получить юридические права и гарантии, доступные супругам. Также активисты выступили за усиление ответственности за преступления на почве ненависти и защиту прав представителей ЛГБТКИ сообщества.

В этом году добавилась еще одна тема, а именно проект нового Гражданского кодекса Украины. Участники акции призвали пересмотреть отдельные положения документа, в частности, понятие "доброобычности", которое, по их мнению, может создавать риски для ограничения прав граждан из-за нечетких моральных критериев. Среди других требований – официальное признание однополых партнерств, упрощение процедур признания гендерной идентичности и внедрение Международной классификации болезней МКБ-11 в сфере здравоохранения.

Участники акции держали плакаты с надписями "Свободная страна — свободная любовь", "Любовь — это не преступление" и "Любовь — не грех".

ЛьвовПрайд-2026. Фото: Общественное

Параллельно неподалеку проходила акция противников прайда во Львове. Ее участники выступали в поддержку традиционных семейных ценностей и держали плакаты с соответствующими лозунгами, в частности, "Идея нации — против дегенерации", "Традиционная семья — надежное будущее нации".

Противники акции в поддержку ЛГБТКИ во Львове. Фото: hromadske

Акция против "Львовпрайда". Фото: hromadske

Для обеспечения безопасности территорию вокруг места проведения мероприятия огородили металлическими барьерами. Порядок охранялись десятками сотрудников полиции и Национальной гвардии.

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