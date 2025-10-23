logo_ukra

У Кабміні заговорили про тарифи на електроенергію взимку: що вирішили
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кабміні заговорили про тарифи на електроенергію взимку: що вирішили

Премʼєр-міністр України Свириденко розповіла, які тарифи на електроенергію діятимуть взимку

23 жовтня 2025, 00:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Кабінеті міністрів України заявили, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими.

У Кабміні заговорили про тарифи на електроенергію взимку: що вирішили

Світло. Ілюстративне фото

Про це заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

“Також зберігаємо пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год”, — зазначила Свириденко. 

За її словами, це частина комплексної програми підтримки українців узимку.

“Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону”, — підкреслила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада та експерти прогнозують складну зиму — Росія масовано атакує газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказують на недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях шукають гроші на укриття першого рівня. Портал “Коментарі” дізнався у експертів, якою буде зима 2025-2026-го та як атаки, відключення тепла, світла, газу вплинуть на настрої українців.

Політолог Володимир Фесенко не прогнозує повного блекауту, однак проблеми зі світлом будуть і перш за все у прифронтовій зоні — там ризики більші.  Ситуація, за словами Фесенка, буде інакшою, ніж була у 2022 році — з точки зору масштабів, наслідків, реакції людей.




Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/752
