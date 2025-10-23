logo

Главная Новости Общество права человека В Кабмине заговорили о тарифах на электроэнергию зимой: что решили
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кабмине заговорили о тарифах на электроэнергию зимой: что решили

Премьер-министр Украины Свириденко рассказала, какие тарифы на электроэнергию будут действовать зимой

23 октября 2025, 00:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Кабинете министров Украины заявили, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой.

В Кабмине заговорили о тарифах на электроэнергию зимой: что решили

Свет. Иллюстративное фото

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это значит, что во время отопительного сезона граждане и дальше будут платить 4,32 грн за кВт·ч.

"Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать цена — 2,64 грн за кВт·ч, а за потребление сверх установленного лимита цена — 4,32 грн за кВт·ч", — отметила Свириденко.

По ее словам, это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой.

"Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона", — подчеркнула она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты прогнозируют сложную зиму — Россия массированно атакует газовые, энергетические объекты. На этом фоне и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки — не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытие первого уровня. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, какой будет зима 2025-2026 и как атаки, отключение тепла, света, газа повлияют на настроения украинцев.

Политолог Владимир Фесенко не прогнозирует полного блэкаута, однако проблемы со светом будут и прежде всего в прифронтовой зоне — там риски больше. Ситуация, по словам Фесенко, будет иной, чем была в 2022 году, с точки зрения масштабов, последствий, реакции людей.




Источник: https://t.me/svyrydenkoy/752
