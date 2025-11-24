У 2026 році в Україні діятимуть нові правила перетину кордону: що зміниться

З 1 січня 2026 року почнуть діяти зміни у перетині кордонів. У Державній прикордонній службі України повідомили, що з 1 січня 2026 року листи-інформування про виїзд представників медіа та інформаційної сфери надаватиме Держкомтелерадіо.

Кордон. Ілюстративне фото

У ДПСУ повідомили, що Кабмін ухвалив постанову №1509 від 19 листопада, якою визначено зміни до Порядку перетинання державного кордону. Зміни стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років, хто здійснює професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері. Норма набирає чинності з 1 січня 2026 року.

“Згідно з документом, пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься Державною прикордонною службою за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення. У ньому мають бути зазначені дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані. Відповідним листом здійснюється інформування Держприкордонслужби про участь цієї категорії громадян у заходах за кордоном”, — пояснили в ДПСУ.

У ДПСУ уточнили, що до набрання чинності цієї норми Адміністрація Держприкордонслужби розглядає листи від Міністерства культури.

Прикордонники нагадали, що окрім відповідного листа до Адміністрації Держприкордонслужби підтвердними документами для перетину державного кордону зазначеними громадянами також є і залишатимуться:

запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході з перекладом українською мовою;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК та СП або військово-обліковий документ в електронній формі.

“Максимальний строк тимчасового перебування громадян України за кордоном за цим пунктом Правил перетину кордону становить не більше 60 календарних днів. Варто відмітити, що рішення щодо пропуску через кордон ухвалюється виключно на підставі норм чинного законодавства та за наявності належним чином оформлених документів”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники пояснили, що у разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетині державного кордону.

