В 2026 году в Украине будут действовать новые правила пересечения границы: что изменится

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
С 1 января 2026 года начнут действовать изменения в пересечении границ. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 1 января 2026 года письма-информации о выезде представителей медиа и информационной сферы будут предоставляться Госкомтелерадио.
Граница. Иллюстративное фото
В ГПСУ сообщили, что Кабмин принял постановление №1509 от 19 ноября, которым определены изменения в Порядок пересечения государственной границы. Изменения будут касаться мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере. Норма вступает в силу 1 января 2026 года.
В ГПСУ уточнили, что до вступления в силу этой нормы Администрация Госпогранслужбы рассматривает письма от Министерства культуры.
Пограничники напомнили, что кроме соответствующего письма к Администрации Госпогранслужбы подтверждающими документами для пересечения государственной границы указанными гражданами также есть и оставаться:
приглашение иностранной организации для участия таких лиц в мероприятии с переводом на украинский язык;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или военно-учетный документ в электронной форме.
Пограничники объяснили, что в случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде готовят новые ограничения выезда за границу.