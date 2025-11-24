В 2026 году в Украине будут действовать новые правила пересечения границы: что изменится

С 1 января 2026 года начнут действовать изменения в пересечении границ. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 1 января 2026 года письма-информации о выезде представителей медиа и информационной сферы будут предоставляться Госкомтелерадио.

Граница. Иллюстративное фото

В ГПСУ сообщили, что Кабмин принял постановление №1509 от 19 ноября, которым определены изменения в Порядок пересечения государственной границы. Изменения будут касаться мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере. Норма вступает в силу 1 января 2026 года.

"Согласно документу, пропуск таких лиц через государственную границу будет осуществляться Государственной пограничной службой при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания. В нем должны быть указаны дата выезда, ориентировочная дата возврата, пункт пропуска и другие необходимые данные. Соответствующим письмом осуществляется информирование Госпогранслужбы об участии этой категории граждан в мероприятиях за границей”, — пояснили в ГПСУ.

В ГПСУ уточнили, что до вступления в силу этой нормы Администрация Госпогранслужбы рассматривает письма от Министерства культуры.

Пограничники напомнили, что кроме соответствующего письма к Администрации Госпогранслужбы подтверждающими документами для пересечения государственной границы указанными гражданами также есть и оставаться:

приглашение иностранной организации для участия таких лиц в мероприятии с переводом на украинский язык;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или военно-учетный документ в электронной форме.

"Максимальный срок временного пребывания граждан Украины за границей по этому пункту Правил пересечения границы составляет не более 60 календарных дней. Следует отметить, что решение о пропуске через границу принимается исключительно на основании норм действующего законодательства и при наличии должным образом оформленных документов", — говорится в сообщении.

Пограничники объяснили, что в случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде готовят новые ограничения выезда за границу.