У 2026 році переселенцям почнуть масово зрізати виплати: кого залишать без грошей і що змінюється вже з лютого

У 2026 році система допомоги внутрішньо переміщеним особам продовжує діяти, однак із суттєвими уточненнями, які можуть вплинути на тисячі родин. Частині переселенців виплати продовжать автоматично, іншим – можуть відмовити після перевірки доходів або через великі витрати й наявність майна.

Виплати ВПО у 2026 році – нові правила, перевірки та кому мужуть відмовити

Основним документом залишається постанова Кабінету Міністрів України №332. Саме вона визначає порядок призначення, продовження та припинення допомоги.

Скільки платитимуть у 2026 році

Розмір щомісячної допомоги не змінився:

– 2 000 грн – для дорослих ВПО

– 3 000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю

Кошти нараховуються на кожного члена родини зі статусом ВПО, внесеного до Єдиної інформаційної бази.

Виплати продовжуються одразу на шість місяців, але після перевірки доходів сім’ї. Ключовий орієнтир – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, який у 2026 році становить 2595 грн.

Щоб отримувати допомогу надалі, середньомісячний дохід на одну особу за останні три місяці не повинен перевищувати 10 380 грн. Якщо дохід більший – виплати на наступний період не призначаються.

Хто отримує гроші незалежно від доходу

Є категорії переселенців, для яких рівень доходів не впливає на право на допомогу:

– пенсіонери, якщо їхня пенсія не перевищує 10 380 грн;

– особи з інвалідністю I та II групи;

– діти з інвалідністю до 18 років;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років;

– прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

Для них виплати зберігаються навіть у разі перевищення загального доходного порогу.

Нова виплата для дітей – 3 000 грн на оренду

З 1 лютого 2026 року планують запровадити окрему щомісячну виплату 3 000 грн на оренду житла для дітей-переселенців.

Попередньо йдеться про понад 400 тисяч дітей. На реалізацію програми потрібно близько 7 млрд грн, які планують отримати шляхом перерозподілу коштів з інших державних програм.

Важливо: ця виплата має надаватися незалежно від рівня доходів родини.

За що можуть відмовити або припинити виплати

Допомогу не призначать або припинять, якщо родина не відповідає критеріям фінансової вразливості.

Виплати можуть не надати, якщо протягом трьох місяців перед зверненням члени сім’ї:

– придбали автомобіль віком до п’яти років (крім переданих для потреб оборони);

– купили житло чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн (за винятком майна, отриманого від держави або громади);

– мають на рахунках або депозитах понад 100 000 грн;

– придбали іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 000 грн (окрім витрат на лікування, освіту чи соціальні послуги);

– володіють житлом поза зоною бойових дій чи окупації площею понад 13,65 м² на одну особу.

Таким чином, у 2026 році держава посилює контроль за доходами, великими покупками та наявністю майна, водночас зберігаючи базову підтримку та вводячи окрему допомогу для дітей-переселенців.

