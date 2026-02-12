В 2026 году переселенцам начнут массово срезать выплаты: кого оставят без денег и меняется уже с февраля

В 2026 году система помощи внутренне перемещенным лицам продолжает действовать, однако с существенными уточнениями, которые могут повлиять на тысячи семей. Части переселенцев выплаты продолжат автоматически, другим могут отказать после проверки доходов или из-за больших расходов и наличия имущества.

Выплаты ВПЛ в 2026 году – новые правила, проверки и кому мужествуют отказать

Основным документом остается постановление Кабинета Министров Украины №332. Именно она определяет порядок назначения, продления и прекращения помощи.

Сколько будут платить в 2026 году

Размер ежемесячного пособия не изменился:

– 2 000 грн – для взрослых ВПЛ

– 3 000 грн – для детей и лиц с инвалидностью

Денежные средства начисляются на каждого члена семьи со статусом ВПЛ, внесенного в Единую информационную базу.

Выплаты продолжаются сразу на шесть месяцев, но после проверки доходов семьи. Ключевой ориентир – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, в 2026 году составляет 2595 грн.

Чтобы получать помощь в дальнейшем, среднемесячный доход на одного человека за последние три месяца не должен превышать 10 380 грн . Если доход больше – выплаты на следующий период не назначаются.

Кто получает деньги независимо от дохода

Есть категории переселенцев, для которых уровень доходов не влияет на право на пособие:

– пенсионеры, если их пенсия не превышает 10380 грн;

– лица с инвалидностью I и II группы;

– дети с инвалидностью до 18 лет;

– дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет;

– приемные родители, родители-воспитатели и опекуны.

Для них выплаты сохраняются даже при превышении общего доходного порога.

Новая выплата для детей – 3 000 грн в аренду

С 1 февраля 2026 планируют ввести отдельную ежемесячную выплату 3 000 грн на аренду жилья для детей-переселенцев .

Предварительно речь идет о более чем 400 тысячах детей. На реализацию программы нужно около 7 млрд грн, которые планируется получить путем перераспределения средств из других государственных программ.

Важно: эта выплата должна предоставляться независимо от уровня доходов семьи .

За что могут отказать или прекратить выплаты

Помощь не назначат или прекращают, если семья не отвечает критериям финансовой уязвимости.

Выплаты могут не предоставить, если в течение трех месяцев перед обращением члены семьи:

– приобрели автомобиль в возрасте до пяти лет (кроме переданных для нужд обороны);

– купили жилье или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн (за исключением имущества, полученного от государства или общины);

– имеют на счетах или депозитах более 100 000 грн.;

– приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 000 грн (кроме расходов на лечение, образование или социальные услуги);

– владеют жильем вне зоны боевых действий или оккупации площадью более 13,65 м² на одного человека.

Таким образом, в 2026 году государство усиливает контроль за доходами, крупными покупками и наличием имущества, сохраняя базовую поддержку и вводя отдельную помощь для детей-переселенцев.

