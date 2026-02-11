Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус повідомив, що "близько мільйона українських пенсіонерів повинні були пройти ідентифікацію". За його словами, більшість із цих громадян наразі перебувають на підконтрольній території України.

Близько мільйона пенсіонерів можуть втратити виплати: що необхідно зробити

Окрему увагу очільник ПФУ приділив пенсіонерам, які через війну опинилися за межами держави. Для них процедура значно спрощена, оскільки наразі діє декларативний принцип. "У нас немає такої жорсткої прив’язки, як була раніше. Люди просто інформують, що вони перебувають за кордоном", — зазначив Капінус. Він також додав, що механізм нарахування коштів залишається незмінним: "Виплати вони отримують через нашу банківську систему у відділеннях наших банків".

Загалом, за офіційними даними, "в Україні нараховується 10,2 млн пенсіонерів". Проведення ідентифікації є необхідним кроком для актуалізації даних та забезпечення безперебійності соціальних виплат у повному обсязі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку лютого сотні тисяч українців зіткнулися з критичною проблемою: Пенсійний фонд України призупинив виплати для 337 тисяч внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих, хто перебуває на ТОТ). Причиною стало непроходження фізичної ідентифікації та відсутність підтвердження того, що особа не отримує пенсію від країни-агресора.

Як зазначив народний депутат Павло Фролов, термін проходження процедури було встановлено до 31 грудня 2025 року, проте система дала збій: "Через бюрократичні перепони та неспроможність ПФУ впоратися з навантаженням не всі ВПО встигли пройти процедуру".