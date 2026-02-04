На початку лютого сотні тисяч українців зіткнулися з критичною проблемою: Пенсійний фонд України призупинив виплати для 337 тисяч внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих, хто перебуває на ТОТ). Причиною стало непроходження фізичної ідентифікації та відсутність підтвердження того, що особа не отримує пенсію від країни-агресора.

Блокування пенсій переселенцям: ПФУ відновлює виплати після розголосу

Як зазначив народний депутат Павло Фролов, термін проходження процедури було встановлено до 31 грудня 2025 року, проте система дала збій:

"Через бюрократичні перепони та неспроможність ПФУ впоратися з навантаженням не всі ВПО встигли пройти процедуру".

Що змінилося зараз?

Після активного втручання правозахисників та розголосу ситуації, процес відновлення виплат зрушив з місця.

Для тих, хто пройшов ідентифікацію: Виплати будуть поновлені.

Важлива умова: До 1 квітня необхідно обов'язково подати заяву про неотримання пенсії в РФ.

Як пройти ідентифікацію (для ВПО на ТОТ та за кордоном):

Для громадян, які не можуть особисто відвідати відділення ПФУ, передбачено три дистанційні способи:

Онлайн: через сервіс "Дія.Підпис" на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Відеозв'язок: за попереднім записом на порталі ПФУ.

За кордоном: отримати в дипломатичній установі документ, що посвідчує особу живою, та надіслати його поштою до ПФУ.

"ВПО, які отримують пенсії на підконтрольній території України, мають повідомити лише про неотримання пенсій в РФ: на порталі або у відділенні ПФУ, під час відеоідентифікації або поштою, якщо перебуваєте за кордоном", — уточнює нардеп.

Позиція держави

Павло Фролов наголосив, що питання соціального захисту пенсіонерів є пріоритетним, попри технічні та адміністративні складнощі:

"Конституційний обов'язок держави – забезпечити своєчасну виплату пенсій тим, хто все життя працював на країну та сплачував податки до бюджету".

