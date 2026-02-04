logo

Блокировка пенсий переселенцам: ПФУ возобновляет выплаты после огласки
НОВОСТИ

Блокировка пенсий переселенцам: ПФУ возобновляет выплаты после огласки

Выплаты пенсий для 337 тысяч ВПЛ возобновляют: детали от нардепа Павла Фролова

4 февраля 2026, 16:15
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В начале февраля сотни тысяч украинцев столкнулись с критической проблемой: Пенсионный фонд Украины приостановил выплаты для 337 тысяч внутренне перемещенных лиц (в том числе находящихся на ВОТ). Причиной послужило непрохождение физической идентификации и отсутствие подтверждения того, что лицо не получает пенсию от страны-агрессора.

Как отметил народный депутат Павел Фролов, срок прохождения процедуры был установлен до 31 декабря 2025, однако система дала сбой:

"Из-за бюрократических преград и неспособности ПФУ справиться с нагрузкой не все ВПЛ успели пройти процедуру".

Что изменилось сейчас?

После активного вмешательства правозащитников и огласки ситуации процесс восстановления выплат сдвинулся с места.

Для прошедших идентификацию: Выплаты будут возобновлены.

Важное условие: До 1 апреля необходимо обязательно подать заявление о неполучении пенсии в РФ.

Как пройти идентификацию (для ВПЛ на ВОТ и за границей):

Для граждан, которые не могут лично посетить отделение ПФУ, предусмотрены три дистанционных способа:

Онлайн: через сервис "Дия. Подпись" на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Видеосвязь: по предварительной записи на портале ПФУ.

За рубежом: получить в дипломатическом учреждении документ, удостоверяющий личность живым, и отправить его по почте в ПФУ.

"ВПЛ, получающие пенсии на подконтрольной территории Украины, должны сообщить только о неполучении пенсий в РФ: на портале или в отделении ПФУ, во время видеоидентификации или почтой, если находитесь за границей", — уточняет нардеп.

Позиция государства

Павел Фролов подчеркнул, что вопрос социальной защиты пенсионеров является приоритетным, несмотря на технические и административные сложности:

"Конституционная обязанность государства – обеспечить своевременную выплату пенсий тем, кто всю жизнь работал на страну и платил налоги в бюджет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Дмитрий Разумков резко раскритиковал последние заявления представителей власти относительно будущего повышения пенсий до 6 тысяч гривен, назвав это предвыборным пиаром. По словам политика, нынешнее состояние пенсионного обеспечения является критическим.



