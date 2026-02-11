Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что "около миллиона украинских пенсионеров должны были пройти идентификацию". По его словам, большинство из этих граждан находятся на подконтрольной территории Украины.

Около миллиона пенсионеров могут потерять выплаты: что нужно сделать

Отдельное внимание глава ПФУ уделил пенсионерам, которые из-за войны оказались за пределами государства. Для них процедура значительно упрощена, поскольку действует декларативный принцип. "У нас нет такой жесткой привязки, как была раньше. Люди просто информируют, что они находятся за границей", — сказал Капинус. Он также добавил, что механизм начисления средств остается неизменным: "Выплаты они получают через нашу банковскую систему в отделениях наших банков".

В общей сложности, по официальным данным, "в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров". Проведение идентификации является необходимым шагом для актуализации данных и обеспечения бесперебойности социальных выплат в полном объеме.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале февраля сотни тысяч украинцев столкнулись с критической проблемой: Пенсионный фонд Украины приостановил выплаты для 337 тысяч внутренне перемещенных лиц (в том числе находящихся на ВОТ). Причиной послужило непрохождение физической идентификации и отсутствие подтверждения того, что лицо не получает пенсию от страны-агрессора.

Как отметил народный депутат Павел Фролов, срок прохождения процедуры был установлен до 31 декабря 2025 года, однако система дала сбой: "Из-за бюрократических преград и неспособности ПФУ справиться с нагрузкой не все ВПЛ успели пройти процедуру".