ТОП привітаннь до Дня Захисників та Захисниць України: свято 1 жовтня

1 жовтня українці вшановують тих, хто щодня боронить нашу державу. День Захисників та Захисниць України відзначається в один день зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Ці дати несуть глибоке символічне значення. З давніх часів саме восени вшановували воїнів, які стояли на сторожі миру та свободи.

Україна. Фото з відкритих джерел

Свято було офіційно затверджено у 2014 році, а з 2023-го, після переходу на новий календар, його відзначають 1 жовтня. У цей день українці висловлюють вдячність військовим, добровольцям, ветеранам, волонтерам та всім, хто наближає перемогу.

Портал “Коментарі” публікує ТОП-5 щирих привітань у прозі, які можна адресувати захисникам:

"Вітаю з Днем Захисників та Захисниць України! Дякую за вашу силу, мужність і незламну віру. Нехай кожен день дарує вам підтримку, тепло і впевненість у завтрашньому дні."

***

"Сердечно вітаю всіх, хто боронить нашу землю! Нехай у ваших серцях живе мир, а вдома завжди чекають з любов’ю. Ви — гордість нації, приклад незламності та честі."

***

"Зі святом доблесті та відваги! Бажаю вам здоров’я, витримки, Божої опіки та перемоги. Нехай кожен ваш крок буде благословенний, а кожна дія — гідна вдячності."

***

"Дорогі захисники та захисниці! Дякуємо за свободу, за спокійний сон дітей, за можливість жити під мирним небом. Хай ангели охороняють вас, а народна любов надихає."

***

"Нехай День Захисників та Захисниць України стане нагадуванням про вашу силу, про нашу вдячність і про спільну мрію — жити у вільній, мирній країні. Слава вам і слава Україні!"

