ТОП поздравлений ко Дню Защитников и Защитниц Украины: праздник 1 октября

1 октября украинцы чествуют тех, кто каждый день защищает наше государство. День Защитников и Защитниц Украины отмечается в один день с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. Эти даты несут глубочайшее символическое значение. С давних времен именно осенью чествовали воинов, стоявших на страже мира и свободы.

Украина. Иллюстративное фото

Праздник был официально утвержден в 2014 году, а с 2023-го, после перехода на новый календарь, его отмечают 1 октября. В этот день украинцы выражают благодарность военным, добровольцам, ветеранам, волонтерам и всем, кто приближает победу.

Портал "Комментарии" публикует ТОП-5 искренних поздравлений в прозе, которые можно адресовать защитникам:

"Поздравляю с Днем Защитников и Защитниц Украины! Спасибо за вашу силу, мужество и несгибаемую веру. Пусть каждый день дарит вам поддержку, тепло и уверенность в завтрашнем дне."

***

"Сердечно поздравляю всех, кто защищает нашу землю! Пусть в ваших сердцах живет мир, а дома всегда ждут с любовью. Вы – гордость нации, пример несокрушимости и чести."

***

"С праздником доблести и отваги! Желаю вам здоровья, выдержки, Божьей опеки и победы. Пусть каждый ваш шаг будет благословен, а каждое действие – достойно благодарности."

***

"Дорогие защитники и защитницы! Спасибо за свободу, за спокойный сон детей, за возможность жить под мирным небом. Пусть ангелы охраняют вас, а народная любовь вдохновляет."

***

"Пусть День Защитников и Защитниц Украины станет напоминанием о вашей силе, о нашей благодарности и общей мечте — жить в свободной, мирной стране. Слава вам и слава Украине!"

