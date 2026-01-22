logo_ukra

Терехов закликав не піднімати комунальні тарифи під час війни
НОВИНИ

Терехов закликав не піднімати комунальні тарифи під час війни

Комунальні тарифи та податки мають бути незмінними під час війни, наголосив Терехов

22 січня 2026, 10:47
Автор:
Недилько Ксения

Міський голова Харкова і очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов заявив, що під час війни ключовим завданням є підтримка людей, а не запровадження нових фінансових тягарів.  

"Шлях до Європи не може проходити через втрату довіри людей у найважчий час. Стійкість країни починається зі стійкості родин. Нам потрібна підтримка, щоб українці вистояли й не втратили віру в справедливість", – наголошує харківський мер.

Терехов підкреслив, що після перемоги Україна зможе швидко провести реформи та забезпечити європейський рівень зарплат і послуг.

ажливо сказати чесно: війна — не час для шокових рішень, які лягають тягарем на тих, хто й так несе найважчий тягар. Піднімати зараз податки для ФОПів, збільшувати комунальні тарифи для населення, зменшувати або скасовувати субсидії в час, коли сотні тисяч родин сидять без світла й опалення, а часто — і без води, — це виглядає несправедливо. Це не про “економіку” в таблицях — це про людей, які тримають країну на межі можливого. Будь-яке рішення сьогодні має проходити один тест: чи робить воно людей сильнішими — чи залишає їх без опори", — заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рішення про підвищення зарплат соціальним працівникам може бути ефективним лише за умови його повного фінансового забезпечення з боку держави. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.                                                                                



