Міський голова Харкова і очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов заявив, що під час війни ключовим завданням є підтримка людей, а не запровадження нових фінансових тягарів.

Терехов закликав не піднімати комунальні тарифи під час війни

"Шлях до Європи не може проходити через втрату довіри людей у найважчий час. Стійкість країни починається зі стійкості родин. Нам потрібна підтримка, щоб українці вистояли й не втратили віру в справедливість", – наголошує харківський мер.

Терехов підкреслив, що після перемоги Україна зможе швидко провести реформи та забезпечити європейський рівень зарплат і послуг.

"Важливо сказати чесно: війна — не час для шокових рішень, які лягають тягарем на тих, хто й так несе найважчий тягар. Піднімати зараз податки для ФОПів, збільшувати комунальні тарифи для населення, зменшувати або скасовувати субсидії в час, коли сотні тисяч родин сидять без світла й опалення, а часто — і без води, — це виглядає несправедливо. Це не про “економіку” в таблицях — це про людей, які тримають країну на межі можливого. Будь-яке рішення сьогодні має проходити один тест: чи робить воно людей сильнішими — чи залишає їх без опори", — заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад.

