Терехов призвал не поднимать коммунальные тарифы во время войны
Терехов призвал не поднимать коммунальные тарифы во время войны

Коммунальные тарифы и налоги должны быть неизменны во время войны, подчеркнул Терехов.

22 января 2026, 10:47
Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что во время войны ключевой задачей является поддержка людей, а не введение новых финансовых тяжестей.  

"Путь в Европу не может проходить из-за утраты доверия людей в самое тяжелое время. Устойчивость страны начинается с устойчивости семей. Нам нужна поддержка, чтобы украинцы выстояли и не потеряли веру в справедливость", – отмечает харьковский мэр.

Терехов подчеркнул, что после победы Украина сможет быстро провести реформы и обеспечить европейский уровень зарплат и услуг.

"Важно сказать честно: война — не время для шоковых решений, которые ложатся бременем на тех, кто и так несет тяжелое бремя. Поднимать сейчас налоги для ФЛП, увеличивать коммунальные тарифы для населения, уменьшать или отменять субсидии в то время, когда сотни тысяч семей сидят без света и отопления, а часто — и без воды, — это выглядит несправедливо. Это не об экономике в таблицах — это о людях, которые держат страну на грани возможного. Любое решение сегодня должно проходить один тест: делает ли оно людей сильнее — или оставляет их без опоры", — заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что решение о повышении зарплат социальным работникам может быть эффективным только при условии его полного финансового обеспечения со стороны государства. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.                                                                           



