Підвішення зарплат переклали на місцеві бюджети: Ігор Терехов виступив проти такої ініціативи
commentss НОВИНИ Всі новини

Підвищення зарплат переклали на місцеві бюджети: Ігор Терехов виступив проти такої ініціативи

Підвищення зарплат має компенсуватися з держбюджету, вважає мер Харкова

20 січня 2026, 13:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Рішення про підвищення зарплат соціальним працівникам може бути ефективним лише за умови його повного фінансового забезпечення з боку держави. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він нагадав, що з 1 січня 2026 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України для працівників соціальної сфери застосовується підвищувальний коефіцієнт 2,5 до посадових окладів. У середньому це означає зростання окладів на понад 150%. Додаткова потреба коштів на реалізацію цього рішення у 2026 році становить близько 28 млрд грн, але механізм повної компенсації громадам не передбачений, і фактичне фінансове навантаження перекладається на місцеві бюджети.

За словами Ігоря Терехова, за відсутності державного ресурсу громади опиняються перед вибором між скороченням соціальних працівників або переведенням їх на неповну зайнятість, що нівелює мету самого рішення.

"Фінансування таких рішень має бути врегульоване на рівні державної бюджетної політики. Перекладання витрат на місцевий рівень створює несправедливі системні перекоси. Без компенсаційного механізму виникає бюджетний ризик, який швидко стає управлінським, змушуючи міста перебалансовувати свої обмежені ресурси між пріоритетними та життєво важливими витратними статтями", — зазначив Ігор Терехов.

Асоціація прифронтових міст та громад наголошує на необхідності забезпечення відповідності між державними рішеннями та реальним фінансовим ресурсом для їх виконання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Терехов заявив, що харківські та інші волонтери з прифронтових територій працюють під обстрілами, на евакуаційних маршрутах, у лікарнях, гуманітарних хабах. Водночас держава не забезпечила для них єдиних правил страхування життя і здоров’я, справедливих компенсацій у разі поранення чи загибелі, а також зрозумілої процедури підтвердження волонтерської діяльності.



