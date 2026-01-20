Рішення про підвищення зарплат соціальним працівникам може бути ефективним лише за умови його повного фінансового забезпечення з боку держави. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

Підвищення зарплат переклали на місцеві бюджети: Ігор Терехов виступив проти такої ініціативи

Він нагадав, що з 1 січня 2026 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України для працівників соціальної сфери застосовується підвищувальний коефіцієнт 2,5 до посадових окладів. У середньому це означає зростання окладів на понад 150%. Додаткова потреба коштів на реалізацію цього рішення у 2026 році становить близько 28 млрд грн, але механізм повної компенсації громадам не передбачений, і фактичне фінансове навантаження перекладається на місцеві бюджети.

За словами Ігоря Терехова, за відсутності державного ресурсу громади опиняються перед вибором між скороченням соціальних працівників або переведенням їх на неповну зайнятість, що нівелює мету самого рішення.

"Фінансування таких рішень має бути врегульоване на рівні державної бюджетної політики. Перекладання витрат на місцевий рівень створює несправедливі системні перекоси. Без компенсаційного механізму виникає бюджетний ризик, який швидко стає управлінським, змушуючи міста перебалансовувати свої обмежені ресурси між пріоритетними та життєво важливими витратними статтями", — зазначив Ігор Терехов.

Асоціація прифронтових міст та громад наголошує на необхідності забезпечення відповідності між державними рішеннями та реальним фінансовим ресурсом для їх виконання.

