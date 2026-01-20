Повышение зарплат переложили на местные бюджеты: Игорь Терехов выступил против такой инициативы

Решение о повышении зарплат социальным работникам может быть эффективным только при его полном финансовом обеспечении со стороны государства. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Повышение зарплат перевели на местные бюджеты: Игорь Терехов выступил против такой инициативы

Он напомнил, что с 1 января 2026 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины для работников социальной сферы применяется повышающий коэффициент 2,5 к должностным окладам. В среднем это означает рост окладов более чем на 150%. Дополнительная потребность средств на реализацию этого решения в 2026 году составляет около 28 млрд. грн., но механизм полной компенсации общинам не предусмотрен, и фактическая финансовая нагрузка переводится на местные бюджеты.

По словам Игоря Терехова, в отсутствие государственного ресурса общины оказываются перед выбором между сокращением социальных работников или переводом их на неполную занятость, что нивелирует цель самого решения.

"Финансирование таких решений должно быть урегулировано на уровне государственной бюджетной политики. Перевод затрат на местный уровень создает несправедливые системные перекосы. Без компенсационного механизма возникает бюджетный риск, который быстро становится управленческим, заставляя города перебалансировать свои ограниченные ресурсы между приоритетными и жизненно важными расходными статьями", – отметил Игорь Терехов.

Ассоциация прифронтовых городов и громад отмечает необходимость обеспечения соответствия между государственными решениями и реальным финансовым ресурсом для их выполнения.

