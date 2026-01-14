Волонтери, які працюють у прифронтових громадах, потребують чіткого правового статусу і належних механізмів соціального захисту. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер Харкова Терехов вступився за волонтерів: вони мають право на захист

За його словами, харківські та інші волонтери з прифронтових територій працюють під обстрілами, на евакуаційних маршрутах, у лікарнях, гуманітарних хабах. Водночас держава не забезпечила для них єдиних правил страхування життя і здоров’я, справедливих компенсацій у разі поранення чи загибелі, а також зрозумілої процедури підтвердження волонтерської діяльності.

Мер наголосив, що сьогодні механізми компенсацій і виплат працюють нерівномірно та часто залежать від суб’єктивних рішень. Це несправедливо щодо людей, які ризикують життям не менше за інших учасників війни.

"Волонтерство має бути добровільним, але захищеним. Держава, яка вистояла завдяки волонтерам, зобов’язана дати їм не формальні подяки, а чіткий статус і реальний захист", — підкреслив Ігор Терехов.

Асоціація прифронтових міст та громад виступає за запровадження на державному рівні чіткого статусу волонтера, який передбачатиме мінімальні стандарти страхового покриття, зрозумілий алгоритм документування волонтерської діяльності та реальні соціальні гарантії.

