logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Мэр Харькова Терехов вступился за волонтеров: они имеют право на защиту
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр Харькова Терехов вступился за волонтеров: они имеют право на защиту

Мэр Харькова подчеркнул, что благодаря волонтерам выстояло государство

14 января 2026, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Волонтеры, работающие в прифронтовых общинах, нуждаются в четком правовом статусе и надлежащих механизмах социальной защиты. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр Харькова Терехов вступился за волонтеров: они имеют право на защиту

Мэр Харькова Терехов вступился за волонтеров: они имеют право на защиту

По его словам, харьковские и другие волонтеры с прифронтовых территорий работают под обстрелами, на эвакуационных маршрутах, больницах, гуманитарных хабах. В то же время, государство не обеспечило для них единых правил страхования жизни и здоровья, справедливых компенсаций в случае ранения или гибели, а также понятной процедуры подтверждения волонтерской деятельности.

Мэр подчеркнул, что сегодня механизмы компенсаций и выплат работают неравномерно и зачастую зависят от субъективных решений. Это несправедливо по отношению к людям, которые рискуют жизнью не меньше других участников войны.

"Волонтерство должно быть добровольным, но защищенным. Выстоявшее благодаря волонтерам государство обязано дать им не формальные благодарности, а четкий статус и реальную защиту", — подчеркнул Игорь Терехов.

Ассоциация прифронтовых городов и громад выступает за введение на государственном уровне четкого статуса волонтера, предусматривающего минимальные стандарты страхового покрытия, понятный алгоритм документирования волонтерской деятельности и реальные социальные гарантии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов призвал пересмотреть подход к оказанию государственной помощи ВПЛ на прифронтовых территориях.

По словам председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад и городского головы Харькова, действующая ежемесячная помощь на жительство не учитывает уровень безопасности, стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых громадах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости