Волонтеры, работающие в прифронтовых общинах, нуждаются в четком правовом статусе и надлежащих механизмах социальной защиты. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр Харькова Терехов вступился за волонтеров: они имеют право на защиту

По его словам, харьковские и другие волонтеры с прифронтовых территорий работают под обстрелами, на эвакуационных маршрутах, больницах, гуманитарных хабах. В то же время, государство не обеспечило для них единых правил страхования жизни и здоровья, справедливых компенсаций в случае ранения или гибели, а также понятной процедуры подтверждения волонтерской деятельности.

Мэр подчеркнул, что сегодня механизмы компенсаций и выплат работают неравномерно и зачастую зависят от субъективных решений. Это несправедливо по отношению к людям, которые рискуют жизнью не меньше других участников войны.

"Волонтерство должно быть добровольным, но защищенным. Выстоявшее благодаря волонтерам государство обязано дать им не формальные благодарности, а четкий статус и реальную защиту", — подчеркнул Игорь Терехов.

Ассоциация прифронтовых городов и громад выступает за введение на государственном уровне четкого статуса волонтера, предусматривающего минимальные стандарты страхового покрытия, понятный алгоритм документирования волонтерской деятельности и реальные социальные гарантии.

По словам председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад и городского головы Харькова, действующая ежемесячная помощь на жительство не учитывает уровень безопасности, стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых громадах.