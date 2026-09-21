Те, що знає кожен українець, хочуть змінити: з’явилася петиція

Гімн України супроводжує усі офіційні заходи, як всеукраїнського, так і місцевого рівнів. Слова головної пісні країни має знати кожен українець. Однак не всім до вподоби текст гімну.

Україна. Ілюстративне фото

На сайті Кабінету міністрів України зареєстрована петиція про зміну слів гімну. Авторка петиції, Хіхловська Вікторія Олександрівна, зазначила, що чинний Державний Гімн має беззаперечне історичне значення.

“З його словами український народ боровся за незалежність, відстоював свободу та демонстрував усьому світові свою незламність. Тому, зберігаючи повагу до нашої історії та спрямовуючи погляд у майбутнє, пропонуємо залишити незмінною музику Михайла Вербицького, але оновити слова Гімну, посиливши в них смисли перемоги, миру, життя, любові, єдності та процвітання”, — йдеться у петиції.

Оновлений Державний Гімн, за словами автора, має надихати українців не лише вистояти, а й перемогти, жити, творити, відновлювати державу та з упевненістю будувати її майбутнє.

Вона наголосила, що сьогодні Україна та її народ проходять через надзвичайно важкі випробування. І саме в цей період українцям особливо потрібні слова, які не лише розповідають про боротьбу, а й утверджують віру в перемогу, дають сили продовжувати жити й діяти, підіймають дух і формують образ майбутнього, заради якого ми сьогодні захищаємо свою країну, підсумувала авторка.

Звернення отримало понад 2000 голосів із 25 000 необхідних.

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