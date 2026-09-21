logo

BTC/USD

86045

ETH/USD

2755.63

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека То, что знает каждый украинец, хотят изменить: появилась петиция
commentss НОВОСТИ Все новости

То, что знает каждый украинец, хотят изменить: появилась петиция

Украинцы предъявили категорическое требование: какое изменение требуют от Кабмина

21 сентября 2026, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гимн Украины сопровождает все официальные мероприятия как всеукраинского, так и местного уровней. Слова главной песни страны должен знать каждый украинский. Однако не всем нравится текст гимна.

То, что знает каждый украинец, хотят изменить: появилась петиция

Украина. Иллюстративное фото

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция об изменении слов гимна. Автор петиции, Хихловская Виктория Александровна, отметила, что действующий Государственный Гимн имеет несомненное историческое значение.

"С его словами украинский народ боролся за независимость, отстаивал свободу и демонстрировал всему миру свою несокрушимость. Поэтому, сохраняя уважение нашей истории и направляя взгляд в будущее, предлагаем оставить неизменной музыку Михаила Вербицкого, но обновить слова Гимна, усилив в них смыслы победы, мира, жизни, жизни, жизни петиции.

Обновленный Государственный Гимн, по словам автора, должен вдохновлять украинцев не только выстоять, но и победить, жить, творить, восстанавливать государство и с уверенностью строить его будущее.

Она подчеркнула, что сегодня Украина и ее народ проходят из-за чрезвычайно тяжелых испытаний. И именно в этот период украинцам особенно нужны слова, которые не только рассказывают о борьбе, но и утверждают веру в победу, дают силы продолжать жить и действовать, поднимают дух и формируют образ будущего, ради которого мы сегодня защищаем свою страну, подытожила автор.

То, что знает каждый украинец, хотят изменить: появилась петиция - фото 2

Обращение получило более 2000 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие сигналы укажут на готовность Путина завершить войну, и это не громкие заявления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/10952
Теги:

Новости

Все новости