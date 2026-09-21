То, что знает каждый украинец, хотят изменить: появилась петиция

Гимн Украины сопровождает все официальные мероприятия как всеукраинского, так и местного уровней. Слова главной песни страны должен знать каждый украинский. Однако не всем нравится текст гимна.

Украина. Иллюстративное фото

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция об изменении слов гимна. Автор петиции, Хихловская Виктория Александровна, отметила, что действующий Государственный Гимн имеет несомненное историческое значение.

"С его словами украинский народ боролся за независимость, отстаивал свободу и демонстрировал всему миру свою несокрушимость. Поэтому, сохраняя уважение нашей истории и направляя взгляд в будущее, предлагаем оставить неизменной музыку Михаила Вербицкого, но обновить слова Гимна, усилив в них смыслы победы, мира, жизни, жизни, жизни петиции.

Обновленный Государственный Гимн, по словам автора, должен вдохновлять украинцев не только выстоять, но и победить, жить, творить, восстанавливать государство и с уверенностью строить его будущее.

Она подчеркнула, что сегодня Украина и ее народ проходят из-за чрезвычайно тяжелых испытаний. И именно в этот период украинцам особенно нужны слова, которые не только рассказывают о борьбе, но и утверждают веру в победу, дают силы продолжать жить и действовать, поднимают дух и формируют образ будущего, ради которого мы сегодня защищаем свою страну, подытожила автор.

Обращение получило более 2000 голосов из 25 000 необходимых.

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