“Так ми точного програємо цю війну”: в Раді вказали на неприпустимі речі

Конфлікт цивільних з військовослужбовцями ТЦК у Львові порушив серйозне питання — перевищення повноважень мобілізаційних груп під час оповіщення. Вказують на бусифікацію, корупцію, знущання з мобілізованих у терцентрах — те про що доповідали органи влади.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Роман Костенко переконаний, що напади на військових неприпустимі і винні повинні понести покарання. Також, за його словами, потрібно розслідувати і випадки перевищення повноважень військовослужбовцями ТЦК під час мобілізації.

Політик наголосив, що розслідування ведуться — заслуховуються питання на ТСК, і правоохоронні органи дають показники скільки відкрито кримінальних справ.

“Чи є зловживання? Звичайно, є. І для цього є правоохоронні органи. Якщо ми зараз почнемо створювати самосуд… Дивіться, військові можуть себе захистити, повірте, більше, ніж цивільні. Якщо ми зараз будемо говорити “якщо військові так роблять, давайте і ми будемо так робити” то ми завтра отримаємо громадянську війну. У нас має бути одне бажання, це перемогти ворога. У нас один ворог — це Російська Федерація”, — наголосив народний депутат.

За його словами, якщо є проблеми в ТЦК, то Міністерство оборони заявило, що буде впроваджувати зміни. Він зазначив, що можливо у цьому місяці будуть надані пропозиції, адже вони взяли на себе це зобов'язання.

Народний депутат переконаний, що потрібно боротися із ганебними випадками під час мобілізаційних процесів, і для цього є інституції, які намагаються з цим боротися. Однак наголосив, що варто враховувати, з чого почався той чи інший конфлікт. Зауважив, що зараз нікого не захищає, однак завжди буде стояти також і на стороні військовослужбовців, але точно не на стороні тих, хто порушує закон.

Політик наголосив, що якщо говорити — “а дивіться, що вони цим займаються, давайте ми самі будемо робити самосуд", хто “ми точно програємо цю війну, відкриємо ще один фронт і точно від цього переможе тільки Російська Федерація”.

Народний депутат підкреслив, що тільки об’єднані можемо перемогти ворога.

“Допускати отакі речі проти військовослужбовців точно не можна. І точно за це має бути покарання”, — підкреслив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку нардепів, почастішали конфлікти з військовими ТЦК.



