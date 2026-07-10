“Так ми точного програємо цю війну”: в Раді вказали на неприпустимі речі

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Кречмаровская Наталия
Конфлікт цивільних з військовослужбовцями ТЦК у Львові порушив серйозне питання — перевищення повноважень мобілізаційних груп під час оповіщення. Вказують на бусифікацію, корупцію, знущання з мобілізованих у терцентрах — те про що доповідали органи влади.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Роман Костенко переконаний, що напади на військових неприпустимі і винні повинні понести покарання. Також, за його словами, потрібно розслідувати і випадки перевищення повноважень військовослужбовцями ТЦК під час мобілізації.
Політик наголосив, що розслідування ведуться — заслуховуються питання на ТСК, і правоохоронні органи дають показники скільки відкрито кримінальних справ.
За його словами, якщо є проблеми в ТЦК, то Міністерство оборони заявило, що буде впроваджувати зміни. Він зазначив, що можливо у цьому місяці будуть надані пропозиції, адже вони взяли на себе це зобов'язання.
Народний депутат переконаний, що потрібно боротися із ганебними випадками під час мобілізаційних процесів, і для цього є інституції, які намагаються з цим боротися. Однак наголосив, що варто враховувати, з чого почався той чи інший конфлікт. Зауважив, що зараз нікого не захищає, однак завжди буде стояти також і на стороні військовослужбовців, але точно не на стороні тих, хто порушує закон.
Політик наголосив, що якщо говорити — “а дивіться, що вони цим займаються, давайте ми самі будемо робити самосуд", хто “ми точно програємо цю війну, відкриємо ще один фронт і точно від цього переможе тільки Російська Федерація”.
Народний депутат підкреслив, що тільки об’єднані можемо перемогти ворога.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку нардепів, почастішали конфлікти з військовими ТЦК.