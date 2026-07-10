"Так мы точно проиграем эту войну": в Раде указали на недопустимые вещи

Конфликт гражданских с военнослужащими ТЦК во Львове поднял серьезный вопрос — превышение полномочий мобилизационных групп во время оповещения. Указывают на бусификацию, коррупцию, издевательство над мобилизованными в терцентрах — то о чем докладывали органы власти.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Роман Костенко убежден, что нападения на военных недопустимы и должны понести наказание. Также, по его словам, следует расследовать и случаи превышения полномочий военнослужащими ТЦК во время мобилизации.

Политик подчеркнул, что расследования ведутся — заслушиваются вопросы на ВСК, и правоохранительные органы дают показатели сколько возбуждено уголовных дел.

"Есть ли злоупотребление? Конечно, есть. И для этого есть правоохранительные органы. Если мы сейчас начнем создавать самосуд... Смотрите, военные могут себя защитить, поверьте, больше, чем гражданские. Если мы сейчас будем говорить "если военные так делают, давайте и мы будем так делать" то мы завтра получим гражданскую войну. У нас должно быть одно желание, это победить врага. У нас один враг – это Российская Федерация”, — подчеркнул народный депутат.

По его словам, если есть проблемы в ТЦК, то Министерство обороны заявило, что будет вводить изменения. Он отметил, что, возможно, в этом месяце будут предоставлены предложения, ведь они взяли на себя это обязательство.

Народный депутат убежден, что нужно бороться с позорными случаями во время мобилизационных процессов, и для этого есть институты, пытающиеся с этим бороться. Однако подчеркнул, что следует учитывать, с чего начался тот или иной конфликт. Заметил, что сейчас никого не защищает, однако всегда будет стоять также и на стороне военнослужащих, но точно не на стороне нарушающих закон.

Политик подчеркнул, что если говорить — "а смотрите, что они этим занимаются, давайте мы сами будем делать самосуд", кто "мы точно проигрываем эту войну, откроем еще один фронт и точно победит только Российская Федерация".

Народный депутат подчеркнул, что только объединенные можем победить врага.

"Допускать такие вещи против военнослужащих точно нельзя. И за это должно быть наказание", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению нардепов, участились конфликты с военными ТЦК.



