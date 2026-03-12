logo_ukra

BTC/USD

69332

ETH/USD

2025.19

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Субсидія на тверде паливо у 2026 році: який дохід врахують під час призначення допомоги
commentss НОВИНИ Всі новини

Субсидія на тверде паливо у 2026 році: який дохід врахують під час призначення допомоги

Українці, які звертаються по субсидію на купівлю твердого палива, повинні враховувати, що при призначенні допомоги береться до уваги дохід родини за певний період.

12 березня 2026, 05:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Українці, які не мають достатньо коштів для самостійної оплати житлово-комунальних послуг, можуть оформити житлову субсидію. Окрім допомоги на оплату комуналки, деякі домогосподарства мають право отримати субсидію на придбання твердого палива або скрапленого газу.

Субсидія на тверде паливо у 2026 році: який дохід врахують під час призначення допомоги

Субсидія на тверде паливо – за який період враховується дохід домогосподарства

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, який саме дохід буде враховуватися під час звернення за такою допомогою.

Який дохід враховують при призначенні субсидії

У Пенсійному фонді зазначили, що субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива призначається з урахуванням доходів членів домогосподарства за попередній календарний рік.

Ця норма передбачена пунктом 35 Положення про порядок призначення житлових субсидій, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848.

Таким чином, якщо громадянин звертається за субсидією у 2026 році, при розрахунку права на допомогу враховуватимуться доходи домогосподарства за 2025 рік.

У ПФУ наголошують, що під час визначення права на субсидію аналізується сукупний дохід усіх членів родини, які проживають у домогосподарстві.

Хто може отримати субсидію на тверде паливо

Такий вид допомоги призначається громадянам, які проживають у будинках без централізованого опалення і використовують для обігріву житла тверде або рідке пічне паливо чи скраплений газ.

Зокрема, право на таку підтримку можуть мати:

- малозабезпечені сім’ї
- пенсіонери
- особи з інвалідністю
- домогосподарства з низьким рівнем доходів

Рішення про призначення субсидії ухвалюється після аналізу фінансового стану родини.

Коли можуть скасувати субсидію

Фахівці нагадують, що виплати можуть бути припинені, якщо одержувач субсидії:

- надав недостовірні дані про доходи
- не повідомив про зміну складу домогосподарства
- здійснив великі покупки, що впливають на право отримання допомоги

Тому під час оформлення субсидії важливо вказувати актуальну інформацію про доходи та майновий стан.

У Пенсійному фонді радять громадянам уважно перевіряти всі дані перед поданням заяви, щоб уникнути можливих проблем із призначенням або поверненням виплат.

Читайте також в "Коментарях", що в Україні стартує друга хвиля інформаційної кампанії "Звісно, зможеш!", яка має допомогти жінкам знайти роботу, опанувати нову професію або розпочати власну справу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини