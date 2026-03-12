Субсидія на тверде паливо у 2026 році: який дохід врахують під час призначення допомоги

Українці, які не мають достатньо коштів для самостійної оплати житлово-комунальних послуг, можуть оформити житлову субсидію. Окрім допомоги на оплату комуналки, деякі домогосподарства мають право отримати субсидію на придбання твердого палива або скрапленого газу.

Субсидія на тверде паливо – за який період враховується дохід домогосподарства

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, який саме дохід буде враховуватися під час звернення за такою допомогою.

Який дохід враховують при призначенні субсидії

У Пенсійному фонді зазначили, що субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива призначається з урахуванням доходів членів домогосподарства за попередній календарний рік.

Ця норма передбачена пунктом 35 Положення про порядок призначення житлових субсидій, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848.

Таким чином, якщо громадянин звертається за субсидією у 2026 році, при розрахунку права на допомогу враховуватимуться доходи домогосподарства за 2025 рік.

У ПФУ наголошують, що під час визначення права на субсидію аналізується сукупний дохід усіх членів родини, які проживають у домогосподарстві.

Хто може отримати субсидію на тверде паливо

Такий вид допомоги призначається громадянам, які проживають у будинках без централізованого опалення і використовують для обігріву житла тверде або рідке пічне паливо чи скраплений газ.

Зокрема, право на таку підтримку можуть мати:

- малозабезпечені сім’ї

- пенсіонери

- особи з інвалідністю

- домогосподарства з низьким рівнем доходів

Рішення про призначення субсидії ухвалюється після аналізу фінансового стану родини.

Коли можуть скасувати субсидію

Фахівці нагадують, що виплати можуть бути припинені, якщо одержувач субсидії:

- надав недостовірні дані про доходи

- не повідомив про зміну складу домогосподарства

- здійснив великі покупки, що впливають на право отримання допомоги

Тому під час оформлення субсидії важливо вказувати актуальну інформацію про доходи та майновий стан.

У Пенсійному фонді радять громадянам уважно перевіряти всі дані перед поданням заяви, щоб уникнути можливих проблем із призначенням або поверненням виплат.

