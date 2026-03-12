logo

Субсидия на твердое топливо в 2026 году: какой доход учтут при назначении помощи
commentss НОВОСТИ Все новости

Субсидия на твердое топливо в 2026 году: какой доход учтут при назначении помощи

Украинцы, обращающиеся за субсидией на покупку твердого топлива, должны учитывать, что при назначении помощи принимается во внимание доход семьи за определенный период.

12 марта 2026, 05:23
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинцы, не имеющие достаточно средств для самостоятельной оплаты жилищно-коммунальных услуг, могут оформить жилищную субсидию . Кроме помощи на оплату коммуналки, некоторые домохозяйства имеют право получить субсидию на приобретение твердого топлива или сжиженного газа .

Субсидия на твердое топливо в 2026 году: какой доход учтут при назначении помощи

Субсидия на твердое топливо – за какой период учитывается доход домохозяйства

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, какой именно доход будет учитываться при обращении за такой помощью.

Какой доход учитывают при назначении субсидии

В Пенсионном фонде отметили, что субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива назначается с учетом доходов членов домохозяйства за предыдущий календарный год .

Эта норма предусмотрена пунктом 35 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года №848.

Таким образом, если гражданин обращается за субсидией в 2026 году , при расчете права на пособие будут учитываться доходы домохозяйства за 2025 год .

В ПФУ подчеркивают, что при определении права на субсидию анализируется совокупный доход всех членов семьи , проживающих в домохозяйстве.

Кто может получить субсидию на твердое топливо

Такой вид помощи назначается гражданам, проживающим в домах без централизованного отопления и использующих для обогрева жилья твердое или жидкое печное топливо или сжиженный газ.

В частности, право на такую поддержку могут иметь:

— малообеспеченные семьи
— пенсионеры
— лица с инвалидностью
— домохозяйства с низким уровнем доходов

Решение о назначении субсидии принимается после анализа финансового положения семьи.

Когда могут отменить субсидию

Специалисты напоминают, что выплаты могут быть прекращены, если получатель субсидии:

— предоставил недостоверные данные о доходах
— не сообщил об изменении состава домохозяйства
— совершил крупные покупки, влияющие на право получения помощи

Поэтому при оформлении субсидии важно указывать актуальную информацию о доходах и имущественном положении .

В Пенсионном фонде советуют гражданам внимательно проверять все данные перед подачей заявления во избежание возможных проблем с назначением или возвратом выплат.

