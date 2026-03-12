Субсидия на твердое топливо в 2026 году: какой доход учтут при назначении помощи

Рубрики
Украинцы, не имеющие достаточно средств для самостоятельной оплаты жилищно-коммунальных услуг, могут оформить жилищную субсидию . Кроме помощи на оплату коммуналки, некоторые домохозяйства имеют право получить субсидию на приобретение твердого топлива или сжиженного газа .
Субсидия на твердое топливо – за какой период учитывается доход домохозяйства
Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, какой именно доход будет учитываться при обращении за такой помощью.
В Пенсионном фонде отметили, что субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива назначается с учетом доходов членов домохозяйства за предыдущий календарный год .
Эта норма предусмотрена пунктом 35 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года №848.
Таким образом, если гражданин обращается за субсидией в 2026 году , при расчете права на пособие будут учитываться доходы домохозяйства за 2025 год .
В ПФУ подчеркивают, что при определении права на субсидию анализируется совокупный доход всех членов семьи , проживающих в домохозяйстве.
Такой вид помощи назначается гражданам, проживающим в домах без централизованного отопления и использующих для обогрева жилья твердое или жидкое печное топливо или сжиженный газ.
В частности, право на такую поддержку могут иметь:
— малообеспеченные семьи
— пенсионеры
— лица с инвалидностью
— домохозяйства с низким уровнем доходов
Решение о назначении субсидии принимается после анализа финансового положения семьи.
Специалисты напоминают, что выплаты могут быть прекращены, если получатель субсидии:
— предоставил недостоверные данные о доходах
— не сообщил об изменении состава домохозяйства
— совершил крупные покупки, влияющие на право получения помощи
Поэтому при оформлении субсидии важно указывать актуальную информацию о доходах и имущественном положении .
В Пенсионном фонде советуют гражданам внимательно проверять все данные перед подачей заявления во избежание возможных проблем с назначением или возвратом выплат.
