Субсидия на твердое топливо в 2026 году: какой доход учтут при назначении помощи

Украинцы, не имеющие достаточно средств для самостоятельной оплаты жилищно-коммунальных услуг, могут оформить жилищную субсидию . Кроме помощи на оплату коммуналки, некоторые домохозяйства имеют право получить субсидию на приобретение твердого топлива или сжиженного газа .

Субсидия на твердое топливо – за какой период учитывается доход домохозяйства

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, какой именно доход будет учитываться при обращении за такой помощью.

Какой доход учитывают при назначении субсидии

В Пенсионном фонде отметили, что субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива назначается с учетом доходов членов домохозяйства за предыдущий календарный год .

Эта норма предусмотрена пунктом 35 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года №848.

Таким образом, если гражданин обращается за субсидией в 2026 году , при расчете права на пособие будут учитываться доходы домохозяйства за 2025 год .

В ПФУ подчеркивают, что при определении права на субсидию анализируется совокупный доход всех членов семьи , проживающих в домохозяйстве.

Кто может получить субсидию на твердое топливо

Такой вид помощи назначается гражданам, проживающим в домах без централизованного отопления и использующих для обогрева жилья твердое или жидкое печное топливо или сжиженный газ.

В частности, право на такую поддержку могут иметь:

— малообеспеченные семьи

— пенсионеры

— лица с инвалидностью

— домохозяйства с низким уровнем доходов

Решение о назначении субсидии принимается после анализа финансового положения семьи.

Когда могут отменить субсидию

Специалисты напоминают, что выплаты могут быть прекращены, если получатель субсидии:

— предоставил недостоверные данные о доходах

— не сообщил об изменении состава домохозяйства

— совершил крупные покупки, влияющие на право получения помощи

Поэтому при оформлении субсидии важно указывать актуальную информацию о доходах и имущественном положении .

В Пенсионном фонде советуют гражданам внимательно проверять все данные перед подачей заявления во избежание возможных проблем с назначением или возвратом выплат.

