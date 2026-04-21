Студентам дали “зелене світло”: відстрочка від мобілізації гарантована, але є жорстка умова

В Україні студенти закладів вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації на весь період навчання. Це правило поширюється і на тих, хто після бакалаврату вступає до магістратури, однак існують важливі умови, які не можна ігнорувати.

Відстрочка для магістрантів: що потрібно знати, щоб не втратити право

Кого це стосується

Право на відстрочку мають усі студенти українських вишів, незалежно від форми власності закладу – державного чи приватного. Головне – факт навчання та дотримання встановлених вимог.

Йдеться про осіб, які перебувають на військовому обліку та одночасно здобувають освіту. Відстрочка діє протягом усього періоду навчання, поки студент офіційно зарахований до закладу освіти.

Магістратура і відстрочка: що важливо

Юристи наголошують: вступ до магістратури після бакалаврату не позбавляє права на відстрочку. Навпаки – вона продовжується на весь період здобуття ступеня магістра.

При цьому не має значення, чи студент переходить із курсу на курс, чи вступає заново після отримання диплома бакалавра. Головне – щоб це був послідовний рівень освіти.

Ключові умови, які не можна порушувати

Разом із тим існує кілька критично важливих вимог. Саме їх недотримання може призвести до втрати відстрочки.

По-перше, студент має навчатися на денній формі. Заочна або дистанційна форма навчання не дає такого права.

По-друге, освіта повинна здобуватися вперше на цьому рівні. Якщо людина вже навчалася в магістратурі та була відрахована, право на відстрочку може бути втрачено.

По-третє, студент не повинен бути відрахований під час навчання. Сам факт відрахування автоматично анулює відстрочку.

Що кажуть юристи

Адвокат Юрій Айвазян пояснює, що ключовими факторами є безперервність освіти та дотримання формальних вимог.

За його словами, студент має право на відстрочку, якщо вперше вступає до магістратури, навчається на денній формі та не порушує правил, які можуть призвести до відрахування.

Чому це важливо

На тлі мобілізації питання відстрочки для студентів залишається одним із найактуальніших. Будь-які порушення формальних вимог можуть мати серйозні наслідки.

Саме тому юристи радять уважно стежити за своїм статусом у навчальному закладі та не допускати ситуацій, які можуть призвести до втрати права на відстрочку.

